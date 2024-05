Air Tahiti Nui simplifie les voyages depuis les États-Unis en rejoignant le programme TSA PreCheck

Article publié le 5 mai 2024 par David Dagouret

Air Tahiti Nui a annoncé son adhésion au programme TSA PreCheck, une initiative qui permet aux voyageurs à faible risque de bénéficier de contrôle assoupli dans plus de 200 aéroports aux États-Unis. Le programme TSA PreCheck offre des avantages significatifs aux passagers, notamment la possibilité de conserver leurs chaussures, ceintures et vestes légères lors du passage à la sécurité. De plus, les voyageurs TSA PreCheck ne sont pas tenus de retirer leurs ordinateurs portables, liquides et aliments de leurs bagages à main, rendant ainsi le processus de contrôle plus efficace et moins contraignant.

Le programme facilite véritablement le passage à la sécurité des passagers : 99 % des passagers TSA PreCheck attendent moins de 10 minutes dans des files d’attente dédiées aux points de contrôle des aéroports à travers les États-Unis.

Pour rejoindre le programme TSA PreCheck, les passagers Air Tahiti Nui peuvent remplir une demande en ligne sur le site tsa.gov/precheck et choisir l'un des fournisseurs d'inscription, IDEMIA ou Telos. Le processus de demande ne prend que cinq minutes et est suivi d'un rendez-vous en personne de 10 minutes avec le fournisseur choisi pour finaliser l'inscription.

Seuls les citoyens américains et résidents permanents aux États-Unis sont éligibles à ce programme. Une fois approuvés, les voyageurs reçoivent un numéro unique de voyageur connu (Known Traveler Number, KTN) qu'ils peuvent ajouter à leur réservation auprès de la compagnie aérienne. Cela leur permet d'utiliser les files TSA PreCheck lors du passage à la sécurité dans tous les aéroports participants à travers les États-Unis.

Durant la période estivale, Air Tahiti Nui propose 5 vols par semaine entre Paris et Papeete via Los Angeles, ainsi que 2 vols par semaine entre Paris et Papeete via Seattle, du 30 mars au 26 octobre 2024. Les membres du programme TSA PreCheck voyageant avec Air Tahiti Nui pourront désormais bénéficier de cette facilité à l’aéroport au départ de Los Angeles et Seattle, pour aller vers Tahiti ou vers Paris.

