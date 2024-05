Article publié le 14 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie américaine a pris livraison de cet appareil et s'est envolé vers Atlanta le 03 mai dernier.

Delta Air Lines a pris livraison à Toulouse de son nouvel Airbus A350 aux couleurs de la "Team USA" en l’honneur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En tant que compagnie aérienne officielle, Delta souligne ainsi son engagement à honorer le parcours des athlètes et à leur permettre de réaliser leurs rêves olympiques. Cet appareil célèbre les huit années de partenariat entre Delta et le Comité Olympique et Paralympique des États-Unis, qui s'étendra jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028.

La cérémonie de présentation de l’avion s’est tenue jeudi 2 mai au siège d’Airbus, avec notamment la présence du Delta Chairman’s Club, un comité de 100 des meilleurs employés de Delta issus de différents départements de la compagnie.

Les membres du Delta Chairman’s Club sont choisis par leurs collègues et les cadres dirigeants de Delta. Ils sont sélectionnés tous les ans en fonction de leur mérite et de leur capacité à incarner chaque jour la marque Delta. Chaque année, les membres du Delta Chairman’s Club ont le privilège de voler à bord d'un nouvel appareil de Delta à destination d'Atlanta en reconnaissance de leur dévouement. Pour célébrer le compte à rebours avant les Jeux de Paris, les membres de la promotion 2023 ont pu découvrir la nouvelle livrée de l’équipe américaine et se sont envolés à son bord, vendredi 3 mai 2024 à destination d’Atlanta.

La livrée personnalisée a été élaborée pendant plusieurs mois par Alessandra Rabellino et l'équipe de designers de Delta, Window Seat. Le design sur-mesure arbore les couleurs rouge, blanc et bleu avec "Team USA" apposée sur le côté de l’appareil. Il conserve des éléments du design de l’avion Team USA des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022, en guise de clin d'œil.

L'appareil est enregistré sous le numéro N521DN et volera principalement sur des routes transatlantiques et transpacifiques et partagera ainsi le symbole de ce partenariat. L’avion sera basé au hub principal de Delta, à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta.

Mme Rabellino a déclaré : "Nous avons transformé l'une des principales caractéristiques de la livrée de Pékin – le jet stream – en forme de Tour Eiffel, symbolisant l'élan à l’occasion du compte à rebours vers Paris. Pouvoir assister à la grande révélation du projet était très excitant, d’autant plus aux côtés des membres du Delta Chairman’s Club."

Gina Laughlin, Vice-Présidente Communication Globale de Delta Air Lines a déclaré : "Les athlètes de la Team USA sont résilients et persévérants - tout comme le personnel de Delta qui travaille chaque jour dans les coulisses pour relier le monde. Célébrer ce moment aux côtés des membres du Delta Chairman’s Club est une évidence, car les employés de Delta et la Team USA partagent les mêmes valeurs et travaillent avec application chaque jour pour donner le meilleur d'eux-mêmes."





