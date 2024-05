Embraer livre le 1800e E-Jet

Article publié le 14 mai 2024 par David Dagouret

Cet appareil a été livré à la compagnie, Royal Jordanian Airlines.

Embraer a franchi une nouvelle étape dans le programme de livraison de ses avions à fuselage étroit avec la livraison du 1800e avion E-Jet de série. Le nouvel E190-E2 appartenant à Azorra a été remis le 2 mai dernier, à Royal Jordanian Airlines sur le site d'Embraer à São José dos Campos, au Brésil.

Cet appareil est le troisième E2 livré à la compagnie aérienne jordanienne qui exploite également quatre E-Jets de première génération. Royal Jordanian Airlines recevra un total de huit E2 dans le cadre de l'accord existant.

Le premier exemplaire de l'Embraer E-Jet est entré en service en 2004. En 20 ans de service, les E-Jets ont transporté deux milliards de passagers sur 26 millions de vols, soit une distance de 140 millions de kilomètres, avec 90 compagnies aériennes de 60 pays.

Samer Majali, vice-président et PDG de Royal Jordanian Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis de participer aux célébrations de l'étape importante franchie par Embraer et le programme E-jet, en reconnaissance de la collaboration de longue date entre Royal Jordanian et Embraer, soutenue par nos précieux partenaires d'Azorra. La famille d'avions E2 soutient nos objectifs stratégiques et s'intègre parfaitement à notre vision de la connectivité et de la croissance régionales. Elle joue un rôle essentiel dans les efforts de modernisation de notre flotte, en offrant une efficacité, une flexibilité et une satisfaction des passagers inégalées. Avec Embraer et nos estimés partenaires d'Azorra, nous sommes impatients d'offrir une expérience exceptionnelle aux passagers, tout en contribuant à une industrie de l'aviation plus durable."

John Evans, PDG et fondateur d'Azorra, a déclaré : "C'est un véritable honneur pour Azorra de participer à cette étape importante et nous remercions Embraer et nos amis de Royal Jordanian pour leur partenariat continu. Avec notre carnet de commandes E2 et le nombre croissant de compagnies aériennes clientes, nous continuons à voir un avenir brillant pour ces avions et l'efficacité convaincante, l'expérience supérieure des passagers et les avantages économiques évidents qu'ils offrent."

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "C'est formidable de marquer cette étape avec deux partenaires clés, RJ et Azorra. » M. Meijer a ajouté : « Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer nos avions - en réduisant les coûts d'exploitation, en allongeant les intervalles de maintenance et en ajoutant de nouvelles technologies. Dans le courant de l'année, nous annoncerons un certain nombre d'améliorations des performances de l'E2, qui a également prouvé qu'il était prêt à voler avec 100 % de SAF. L'E2 continue de démontrer ses avantages en termes de consommation de carburant, d'émissions, de silence, de fiabilité et de confort des passagers, et les compagnies aériennes le remarquent."





