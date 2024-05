Le Racer d'Airbus Helicopters a effectué son premier vol

Article publié le 5 mai 2024 par David Dagouret

Cet appareil est basé sur l'hélicoptère X3 d'Airbus.

Le démonstrateur Racer d'Airbus Helicopters, développé dans le cadre du projet européen de recherche Clean Sky 2, a effectué son premier vol à Marignane. L'appareil a volé pendant environ 30 minutes, ce qui a permis à l'équipe chargée des essais en vol de vérifier le comportement général de l'appareil.

Cette étape lance la campagne de vols qui durera deux ans et visera à ouvrir progressivement l'enveloppe de vol de l'appareil et à démontrer ses capacités de vitesse élevée.

Optimisé pour une vitesse de croisière de plus de 400 km/h, le démonstrateur Racer vise à obtenir le meilleur compromis entre vitesse, rentabilité et performance de la mission. Le Racer vise également une réduction de la consommation de carburant d'environ 20 % par rapport aux hélicoptères de la génération actuelle de la même classe, grâce à l'optimisation aérodynamique et à un système de propulsion innovant en mode éco. Développé avec Safran Helicopter Engines, le système éco-mode hybride-électrique permet de mettre en pause l'un des deux moteurs Aneto-1X en vol de croisière, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2. Le Racer vise également à démontrer comment son architecture particulière peut contribuer à réduire son empreinte acoustique opérationnelle.

Le Racer s'appuie sur la configuration aérodynamique validée par le démonstrateur technologique X3 d'Airbus Helicopters qui, en 2013, a battu le record de vitesse et repoussé les limites pour un hélicoptère en atteignant 472 km/h. Alors que l'objectif du X3 était de valider l'architecture composée, combinant des ailes fixes pour une sustentation économe en énergie, des rotors latéraux pour une propulsion économe en énergie et un rotor principal qui fournit une capacité de vol VTOL économe en énergie, le Racer vise à rapprocher la formule composée d'une configuration opérationnelle.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Avec ses 90 brevets, Racer est l'exemple parfait du niveau d'innovation qui peut être atteint lorsque des partenaires européens s'unissent. Ce premier vol est un moment de fierté pour Airbus Helicopters et pour nos 40 partenaires dans 13 pays. Je me réjouis de voir ce démonstrateur inaugurer des capacités à grande vitesse et développer le système éco-mode qui contribuera à réduire la consommation de carburant."





