LOT Polish Airlines se dote de trois Embraer E195-E2

Article publié le 23 mai 2024 par David Dagouret

Toutes les livraisons auront lieu entre fin juillet et septembre de cette année.

Lot Polish Airlines a annoncé la commande de trois Embraer E195-E2. La compagnie polonaise louera trois nouveaux E195-E2 auprès d'Azorra. Le premier avion arrivera à la fin du mois de juillet de cette année, et toutes les livraisons d'avions seront terminées en octobre.

La compagnie aérienne configurera le E195-E2 en une classe unique de 136 sièges. Lot dispose actuellement d'une flotte de 43 appareils Embraer.

Michał Fijoł, PDG de LOT Polish Airlines a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer la location de trois jets Embraer E195-E2 ultramodernes d'Azorra, qui s'inscrivent dans l'avenir tout en faisant un clin d'œil à notre passé de pionniers. Cette amélioration stratégique de notre flotte marque non seulement notre engagement continu en faveur de l'aviation durable, mais célèbre également notre partenariat avec Embraer depuis l'introduction du premier E-Jet en 2004. Grâce à l'efficacité exceptionnelle et au confort des passagers du E195-E2, nous sommes prêts à améliorer notre réseau, en introduisant des fréquences supplémentaires vers certaines destinations."

John Evans, PDG et fondateur d'Azorra, a déclaré : "En tant que client existant d'Azorra, nous sommes fiers de soutenir LOT dans sa croissance stratégique et dans l'exploitation de l'une des plus jeunes flottes d'Europe. Ces nouveaux E195-E2 de notre carnet de commandes offrent des avantages tangibles à LOT, en réduisant la consommation de carburant, les émissions de carbone et les coûts d'exploitation, tout en améliorant le confort des passagers. Nous remercions Embraer et Pratt & Whitney pour leur partenariat continu alors que nous continuons à élargir la clientèle de l'E2."

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "LOT est une compagnie pionnière, le client de lancement mondial des E-jets, et bien que 90 compagnies aériennes aient depuis exploité l'avion, la première est toujours spéciale. Le premier vol de LOT sur l'E2 est un moment important pour Embraer. Nous célébrons les premiers E2 de LOT, le 20e anniversaire du programme E-Jet et nos 25 ans de relation avec la compagnie nationale polonaise - le premier avion Embraer livré à LOT était l'ERJ145 en 1999. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec LOT, et notamment des nouvelles opportunités offertes par l'E2, le jet le plus économe en carburant, le plus silencieux et le moins coûteux à exploiter dans le segment des petits avions à fuselage étroit."





