Tecnam nomme un concessionnaire exclusif au Mexique

Article publié le 15 mai 2024 par David Dagouret

La société Air Evolution a été nommée comme concessionnaire exclusif pour la vente et le service au Mexique

Tecnam Aircraft a annoncé le 30 avril dernier, la nomination d'Air Evolution comme concessionnaire exclusif pour la vente et le service au Mexique. Air Evolution proposera la gamme complète d'avions légers de sport et d'avions certifiés monomoteurs et bimoteurs de Tecnam.

Le premier appareil commercialisé sera le P-Mentor et Air Evolution sera le point de référence pour toutes les écoles de pilotage mexicaines.

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "L'arrivée d'Air Evolution est essentielle pour soutenir notre croissance au Mexique, aider nos clients existants et mieux faire connaître nos avions."

Marcos Astegiano, directeur général d'Air Evolution a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de représenter la marque Tecnam et d'innover sur le marché de la formation au pilotage au Mexique. Tecnam offre une solution unique à la communauté de l'aviation générale grâce à sa vaste gamme d'avions certifiés LSA, monomoteurs et bimoteurs, qui sont parfaits pour le Mexique."





Sur le même sujet