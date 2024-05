Volotea élargit son offre au départ de Brest

Article publié le 17 mai 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne proposera deux nouvelles destinations aux Canaries.

Volotea a annoncé le 07 mai dernier qu'elle allait proposer deux nouvelles destinations vers les Canaries au départ de l'aéroport de Brest. Ainsi, à partir du 09 novembre 2024, la compagnie aérienne ouvrira une liaison Brest - Lanzarote et une liaison entre Brest et Ténérife Sud. Ces lignes seront proposés tous les samedis.

Pour accompagner cette expansion, la compagnie aérienne a basé un avion Airbus A320. Volotea propose depuis l'aéroport breton 18 destinations dans 5 pays (France, Espagne, Portugal, Italie et Grèce).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Ces deux nouvelles routes s’inscrivent dans notre objectif de développement de notre offre sur le territoire brestois afin de rendre le monde plus accessible aux Bretons et de leur offrir une expérience de voyage accessible et de qualité. Avec l'ajout de Lanzarote et Ténérife Sud à notre réseau au départ de Brest Bretagne, nous sommes ravis de répondre à la demande croissante de nos passagers pour des destinations attractives et variées et nous sommes impatients d'accueillir ses voyageurs à bord de nos vols vers ces magnifiques îles. Notre compagnie poursuit son engagement en faveur de la connectivité de la péninsule Armoricaine et nous continuerons à l’avenir sur cette voie."

Claude Arphexad, Directeur de l’Aéroport Brest Bretagne a déclaré : "Avec le lancement de ces 2 nouvelles lignes sur les Canaries, Volotea met à notre portée ce soleil en hiver qui nous manquait tant. Nos passagers réclamaient avec insistance une desserte vers les « îles de l'éternel printemps », c’est chose faite. L’hiver prochain la compagnie Volotea concrétisera donc un nouvel objectif dans le déploiement de sa base à Brest en ajoutant Lanzarote et Tenerife à la liste des destinations proposées aux Bretons au départ de Brest."





