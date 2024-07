Turkish Airlines et KM Malta Airlines lancent un partenariat en partage de code

Article publié le 29 juin 2024 par David Dagouret

Turkish Airlines et KM Malta Airlines, la compagnie aérienne nationale de Malte, ont signé un accord de partage de code pour opérer des vols conjoints à partir du 15 juin 2024. L'accord de partage de code offrira aux passagers des deux compagnies aériennes nationales des options de voyage plus flexibles sur les vols directs entre Istanbul et Malte. Dans le cadre de cette coopération, KM Malta Airlines placera ses numéros de vol marketing sur les vols de Turkish Airlines entre Istanbul et Malte et vice versa.

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux que l'accord de partage de codes avec KM Malta Airlines relance la coopération entre les deux pays et permette aux passagers de voyager sans encombre entre Malte et la Turquie. Non seulement ce partenariat permet aux voyageurs maltais de bénéficier du vaste réseau de Turkish Airlines à l'échelle mondiale, mais il incite également davantage de visiteurs maltais à se rendre dans notre pays unique, la Turquie. De même, Malte, la fascinante nation insulaire de la Méditerranée, attirera davantage de visiteurs. Nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration fructueuse et durable."

David G. Curmi, président exécutif de KM Malta Airlines, a déclaré : "Nous sommes très heureux de compter Turkish Airlines parmi nos partenaires en partage de code. Istanbul est un hub majeur relié à Malte deux fois par jour, offrant à nos clients maltais un large choix de destinations. Cela permet également à nos clients internationaux de bénéficier d'une meilleure connectivité via l'aéroport international de Malte, reliant ainsi nos deux réseaux. Cela montre également que KM Malta Airlines est reconnue par les grands transporteurs comme un partenaire de choix."





