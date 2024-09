Le ministère irakien de la défense commande 12 hélicoptères Airbus H225M

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

Airbus Helicopters a remporté un contrat portant sur 12 hélicoptères multirôles H225M auprès de la République d'Irak. Le contrat a été signé à Bagdad par le ministre irakien de la Défense, M. Thabet al-Abbassi, en présence de l'ambassadeur de France, M. Patrick Durel. Ces hélicoptères seront exploités par le commandement de l'aviation de l'armée irakienne en remplacement des anciens Mi-17 pour un plus large éventail de missions : contre-terrorisme, opérations spéciales, transport tactique de troupes, attaque, appui-feu au sol, MEDEVAC et recherche et sauvetage au combat. Les livraisons débuteront en 2025. L'Irak exploite déjà une flotte d'hélicoptères Airbus des familles H125, H135 et H145.

Plus de 350 H225 et H225M sont en service dans le monde, totalisant plus de 880 000 heures de vol. Les clients militaires comprennent la France, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, le Mexique, le Koweït, le Brésil et la Hongrie.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir un nouveau membre dans la famille H225M. Le H225M est une plateforme éprouvée au combat, utilisée dans le monde entier par de nombreux opérateurs, dont l'armée de l'air française, pour des missions de recherche et de sauvetage au combat. Il a fait ses preuves et a sauvé de nombreuses vies depuis son entrée en service. Le H225M est inégalé en termes de rayon d'action, de charge utile et de systèmes de mission. Il a été conçu pour effectuer des missions difficiles dans les environnements les plus exigeants. Nous sommes impatients de voir le H225M contribuer à la sécurité et à la souveraineté de l'Irak."

