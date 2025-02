Collision en plein vol à Washington

Article publié le 30 janvier 2025 par David Dagouret

Le 30 janvier 2025, un CRJ 700 d'American Eagle et un hélicoptère Blackhawk se sont percutés en plein vol.

Un hélicoptère Blackhawk AH-60 et un CRJ 700 (N709PS) de la compagnie américain, American Eagle se sont percuter en plein vol à Washington. A bord de l'hélicoptère, se trouvaient trois militaires américains alors qu'à l'intérieur de l'avion de ligne, étaient présents 60 passagers et 4 membres d'équipages.



Après la collision, les deux aéronefs sont tombés dans le fleuve "Potomac".



Les recherches sont encore en cours à l'heure actuelle, 28 corps ont été retrouvés, mais d'après les autorités américaines, il n'y aurait pas de survivants. Une des boîtes noires aurait été retrouvée.



Une enquête a été ouverte pour découvrir les causes de cet accident. Néanmoins, un contrôleur aérien aurait été arrêté. Il était en charge du guidage de l'hélicoptère et de l'avion de ligne.

MAJ : 31/01/2025 18:37

Le Président Américain, Donald Trump, a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant.

