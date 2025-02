American Airlines a annoncé ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2024

Article publié le 1 février 2025 par David Dagouret

American Airlines Group Inc. a récemment publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024, affichant des performances notables. Au quatrième trimestre, la compagnie a enregistré un chiffre d'affaires record de 13,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 590 millions de dollars, une hausse significative comparée aux 19 millions de dollars du même trimestre en 2023.

Sur l'ensemble de l'année 2024, American Airlines a réalisé un chiffre d'affaires total de 54,2 milliards de dollars, établissant un nouveau record pour la compagnie. Le bénéfice net annuel a atteint 846 millions de dollars, soit 1,24 dollar par action diluée. En excluant les éléments spéciaux, le bénéfice net ajusté s'élève à 1,4 milliard de dollars, ou 1,96 dollar par action diluée.

Parmi les faits marquants de l'année, la compagnie a annoncé un partenariat exclusif de 10 ans avec Citi pour une carte de crédit co-marquée, visant à offrir davantage d'avantages aux titulaires de cartes AAdvantage et Citi. De plus, American Airlines a atteint son objectif de réduction de la dette totale de 15 milliards de dollars par rapport aux niveaux maximaux, avec un an d'avance sur le calendrier prévu.

Malgré ces résultats positifs, les prévisions pour le premier trimestre de 2025 ont déçu les investisseurs. La compagnie anticipe une perte ajustée par action comprise entre 0,20 et 0,40 dollar, alors que les analystes s'attendaient à une perte de seulement 0,04 dollar par action. Cette perspective a entraîné une baisse de l'action de la compagnie de 8 % lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Pour l'ensemble de l'année 2025, American Airlines prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,70 et 2,70 dollars, avec un point médian inférieur aux attentes du marché, qui étaient de 2,35 dollars. Cette prévision contraste avec les perspectives plus optimistes de ses concurrents, Delta Air Lines et United Airlines.

En dépit de ces prévisions prudentes, American Airlines continue de se concentrer sur l'amélioration de ses opérations et de son service client, tout en naviguant dans un environnement économique incertain.

