Animawings arrive en France

La compagnie roumaine ouvrira dès le 02 mars prochain, un vol entre Bucarest et Paris CDG.

Animawings a annoncé qu'elle allait ouvrir une ligne régulière entre la France et la Roumanie. A partir du 2 mars 2025, la compagnie aérienne roumaine ouvrira une nouvelle ligne régulière directe entre la capitale roumaine Bucarest (OTP) et Paris (CDG). Les vols seront opérés avec quatre fréquences hebdomadaires, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Les horaires de vol sont optimaux pour les segments affaires et loisirs.

Paris (CDG) - Bucarest (OTP) Départ 13h55 Arrivée 17h45

Bucarest (OTP) - Paris (CDG) Départ 11h00 Arrivée 13h15

Les vols seront effectués avec le nouvel Airbus A220-300 qui vient de rejoindre la flotte d'AnimaWings fin 2024. L'A220 d'AnimaWings est configuré en deux classes avec 137 sièges en classe économique et 12 sièges en classe affaires.

Marius PANDEL – President - AnimaWings - a déclaré : "Paris est une destination essentielle pour AnimaWings. Cette route répond à une forte demande de vols rapides, et confortables entre deux capitales économiques, et culturelles importantes. Atterrir à Charles de Gaulle était un objectif primordial pour nous. CDG est le plus grand aéroport de France. Il offre un confort ainsi que d'excellentes connexions vers d'autres destinations dans le monde, tant pour les voyageurs d'affaires que pour les voyageurs de loisirs. Nous apprécions le précieux soutien d'APG et sommes convaincus que son expertise garantira la meilleure expérience à nos passagers."





