Delta Air Lines poursuit l’expansion et la modernisation de ses Sky Clubs en 2025

Article publié le 4 février 2025 par David Dagouret

Delta Air Lines continue d’investir dans l’amélioration de l’expérience premium de ses passagers avec l’ouverture d’un nouveau Sky Club à Seattle et la rénovation ou l’agrandissement de plusieurs salons existants en 2025. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des espaces plus spacieux, confortables et mieux équipés pour répondre aux attentes des voyageurs fréquents.

Le nouveau Sky Club de Seattle-Tacoma (SEA) ouvrira ses portes au premier semestre 2025. Situé dans le Concourse A, il offrira une capacité étendue et des équipements modernisés, incluant des espaces de détente, une restauration améliorée et une vue panoramique sur les pistes. Avec cet ajout, Seattle devient un point clé du réseau de salons Delta, en phase avec le développement des opérations de la compagnie sur la côte Ouest.

Parallèlement, Delta prévoit l’agrandissement et la rénovation de plusieurs Sky Clubs, notamment à New York (JFK), Atlanta (ATL) et Los Angeles (LAX). Ces travaux viseront à optimiser l’espace et à améliorer les services proposés aux passagers, avec une offre culinaire enrichie, des zones de travail mieux adaptées et des espaces de repos plus confortables.

Depuis plusieurs années, Delta mise sur une montée en gamme de ses Sky Clubs en intégrant des designs modernisés, des matériaux haut de gamme et une offre de restauration inspirée des spécialités locales. Ces améliorations s’inscrivent dans une volonté de renforcer l’expérience client, alors que la demande pour des services premium continue de croître.

En 2025, Delta Air Lines poursuit ainsi son engagement à proposer des salons toujours plus accueillants, adaptés aux attentes des voyageurs en quête de confort et d’exclusivité.

Delta Air Lines a récemment mis en place de nouvelles politiques d'accès à ses Sky Clubs afin de gérer l'affluence et d'améliorer l'expérience des membres. À partir du 1er février 2025, les titulaires des cartes Delta SkyMiles Reserve American Express et Delta SkyMiles Reserve Business American Express sont limités à 15 visites annuelles des Sky Clubs. De même, les détenteurs des cartes The Platinum Card et The Business Platinum Card d'American Express bénéficient de 10 visites par an. Au-delà de ces limites, chaque entrée supplémentaire est facturée 50 $.

Concernant la fréquentation, Delta n'a pas publié de chiffres précis sur le nombre de visiteurs de ses Sky Clubs. Cependant, la compagnie a reconnu que la popularité croissante de ces salons a conduit à une surfréquentation, justifiant ainsi les récentes restrictions d'accès.

