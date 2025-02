Article publié le 17 février 2025 par David Dagouret

Il s'agit d'une nouvelle nouvelle exposition dédiée à la compagnie à découvrir à L’Envol des Pionniers de Toulouse.

Depuis le 12 février et pour une durée de deux ans, L’Envol des Pionniers, lieu de culture dédié à l’aéronautique français situé à Toulouse, propose une exposition entièrement dédiée à Air France. Une invitation à découvrir l’histoire de la compagnie, depuis sa création en 1933 jusqu’à aujourd’hui. Pour marquer cet événement, Air France et L’Envol des Pionniers s’exposent par ailleurs dans une vitrine des Galeries Lafayette Toulouse, prolongeant ainsi l’expérience au cœur de la ville rose.

Affiches emblématiques, maquettes d’avions, uniformes haute couture, sièges d’époques, etc. Cette exposition est l’occasion de dévoiler plus de 170 objets rares valorisant le patrimoine d’Air France et illustrant comment la compagnie a imaginé au fil des années une véritable expérience de voyage à la française jusque dans les moindres détails.

L’Envol des Pionniers permet également de mettre en lumière l’histoire singulière d’Air France à Toulouse, en exposant son patrimoine dans ses bâtiments historiques qui ont accueilli pendant près de 70 ans les opérations de la compagnie.

Pensée comme un véritable parcours à travers les époques et accessible à tous les âges, l’exposition s’articule autour de quatre grandes thématiques :

La première partie, « Entrez dans la légende », retrace les origines de la compagnie avec des objets historiques, archives filmées et affiches emblématiques depuis ses débuts.

La seconde partie, « Une histoire toulousaine », met en lumière le lien entre Toulouse et Air France, depuis le site où se trouvait jusqu’en 2003 un centre de maintenance de la compagnie.

La troisième partie, « S’envoler en toute élégance », transporte les visiteurs à bord de huit avions mythiques afin de leur faire découvrir l’expérience unique de voyage avec Air France.

Enfin, l’ultime partie de l’exposition, « Des métiers d’excellence », met en avant le savoir-faire unique des membres de la compagnie aérienne et l’étendue des métiers qui l’anime.

Pour accompagner le lancement de l’exposition « Air France, une histoire d’élégance », la compagnie et L’Envol des Pionniers s’associent aux Galeries Lafayette Toulouse afin d’offrir aux Toulousains un aperçu de l’exposition dans une vitrine du grand magasin. Dans une mise en scène aérienne composée de hublots d’avions, les passants peuvent notamment admirer plusieurs uniformes iconiques d’Air France, ainsi que des affiches historiques emblématiques. Un jeu concours exclusif est également organisé jusqu’au 2 mars 2025, permettant de gagner deux billets d’avion parmi sept destinations : Casablanca, Dakar, Rome, Tokyo, New York, Rio de Janeiro et Londres.

Fabien Pelous, directeur de l’expérience client d’Air France a déclaré : "Cette exposition valorise toute la richesse du patrimoine d’Air France et notre capacité à innover et réinventer le plaisir du voyage, avec l’élégance qui caractérise la compagnie."

Arnaud Mounier, Directeur général de L’Envol des Pionniers a déclaré : "C’est une grande fierté et une occasion unique de mettre en avant l’histoire d’Air France au sein de l’un des sites historiques d’entretien des avions de la compagnie. Sur ce site toulousain devenu L’Envol des Pionniers, créer l’exposition « Air France, une histoire d’élégance » était pour nous une évidence."





Sur le même sujet