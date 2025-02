Icelandair : résultats de l'année 2024

Article publié le 5 février 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % d’une année à l’autre, atteignant un total de 349 millions USD au quatrième trimestre 2024.

Icelandair a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 10 % d’une année à l’autre, atteignant un total de 349 millions USD au quatrième trimestre 2024. L’entreprise a également enregistré une amélioration de l’EBIT de 18 millions USD, avec un résultat qui passe d’un EBIT négatif de 32 millions USD au quatrième trimestre 2023 à une performance plus solide cette année.

Le chiffre d’affaires unitaire a augmenté de 1,5 % grâce à une hausse du coefficient d’occupation, tandis que le coût unitaire a diminué de 3 % au quatrième trimestre, soutenu par des efforts d’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts de carburant.

Le transport de passagers a également atteint un niveau record pour le quatrième trimestre 2024, avec une reprise du marché vers l’Islande. En revanche, la société a enregistré une perte nette de 20 millions USD pour l’année, en comparaison avec un bénéfice net de 11 millions USD en 2023.

Les activités de leasing ont affiché une solide performance, tandis que le secteur du fret a renoué avec un EBIT positif en 2024. L'année a été marquée par 4,7 millions de passagers transportés, soit une hausse de 9 % par rapport à 2023, et une amélioration notable de la ponctualité qui a progressé de 5,6 points.

Enfin, la compagnie a accueilli son premier appareil Airbus en décembre, un événement marquant dans son histoire. En termes de liquidités, Icelandair affiche un cash-flow opérationnel solide de 221 millions USD pour l’année, en progression de 6 millions USD par rapport à 2023, et des liquidités totales de 347 millions USD à la fin de l'année. Pour 2025, l’EBIT est prévu entre 40 et 60 millions USD.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous avons réalisé une amélioration significative de nos résultats financiers au quatrième trimestre dans toutes les unités d’affaires. L’évolution des revenus unitaires s’est inversée et nous avons réussi à atténuer l’impact de l’augmentation des coûts dans le secteur en améliorant l’efficacité opérationnelle. Les résultats de l’exercice complet ont été conformes aux prévisions que nous avons publiées en octobre, et nous prévoyons que l’évolution financière positive que nous avons observée au quatrième trimestre se poursuivra au cours des prochains mois. Les perspectives pour 2025 sont prometteuses, notre statut actuel en matière de réservations étant plus fort que celui de l’année dernière. Nous prévoyons une augmentation de 8 % de la capacité, en nous concentrant sur les saisons creuses, ce qui améliorera l’utilisation des ressources et offrira aux clients plus d’options de voyage que jamais auparavant.

En 2024, l’exploitation de notre réseau de lignes a été robuste, ce qui s’est traduit par une baisse des coûts unitaires, une satisfaction élevée de la clientèle et une ponctualité exceptionnelle, où nous nous sommes toujours classés parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles d’Europe pendant les mois d’été. Nous avons également réalisé un excellent redressement dans nos activités de fret au cours de l’exercice, et nos activités de location ont continué d’afficher de solides résultats.

Pour assurer la rentabilité et le succès à long terme, nous avons lancé un vaste parcours de transformation en 2024. À la fin de l’année, nous avions déjà mis en œuvre des améliorations opérationnelles qui auront un impact annuel de plus de 20 millions de dollars lorsqu’elles se matérialiseront entièrement. Nous prévoyons que la transformation aura un impact annuel total de 70 millions de dollars d’ici la fin de 2025, car des améliorations supplémentaires seront mises en œuvre tout au long de l’année. Nous pouvons dire que l’année 2024 a marqué un nouveau départ pour Icelandair lorsque nous avons reçu la livraison de notre tout premier avion Airbus et déménagé dans notre nouveau siège social en Islande. Je tiens à remercier notre formidable équipe pour son travail acharné, nos actionnaires pour leur soutien continu et nos clients d’avoir choisi Icelandair.

Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux d’amélioration des performances à partir de 2025. Je suis convaincu que notre orientation actuelle renforcera davantage notre position, améliorera notre rentabilité et nous permettra de tirer pleinement parti des opportunités émergentes à court et à long terme."





Sur le même sujet