JetBlue et TAP Air Portugal élargissent leur partenariat avec des avantages de fidélité partagés

Article publié le 11 février 2025 par David Dagouret

JetBlue et TAP Air Portugal ont dévoilé une nouvelle étape dans leur collaboration en lançant un système de fidélité réciproque pour leurs programmes respectifs, TrueBlue et Miles&Go. Dès à présent, les clients des deux compagnies peuvent accumuler et utiliser leurs points sur les réseaux des deux transporteurs, une initiative qui vise à offrir plus de choix et de flexibilité aux voyageurs.

Pour JetBlue, ce partenariat marque un tournant : c’est la première fois que les membres de TrueBlue peuvent échanger leurs points pour des vols opérés par une compagnie européenne partenaire. Grâce au réseau international de TAP Air Portugal, les voyageurs ont désormais accès à des destinations comme Lisbonne et Porto, mais aussi à des villes en Afrique et au-delà.

Cette annonce s’inscrit dans la lignée des récents développements de JetBlue en Europe, avec notamment l’ouverture cet été de vols saisonniers quotidiens sans escale entre Boston et Madrid, ainsi qu’Édimbourg. En renforçant leur alliance, JetBlue et TAP Air Portugal offrent aux voyageurs transatlantiques des options plus variées, tout en consolidant leurs positions respectives sur le marché.

Les membres des programmes TrueBlue et Miles&Go peuvent dès maintenant profiter de ces nouveaux avantages pour planifier leurs prochaines escapades, qu’il s’agisse de découvrir l’Europe ou de partir plus loin. Cette initiative reflète l’engagement des deux compagnies à répondre aux attentes des voyageurs, en quête de flexibilité et de valeur dans leurs programmes de fidélité.

Chris Buckner, vice-président en charge de la fidélisation et des partenariats chez JetBlue, a déclaré : "Nous cherchons constamment à enrichir l’expérience de nos clients, en leur proposant des options de voyage qui ont du sens et des opportunités pour cumuler des points, comme ils l’apprécient déjà avec JetBlue. Ce partenariat élargit les possibilités pour les membres de TrueBlue et de TAP Miles&Go, leur permettant de personnaliser davantage leurs trajets et de découvrir nos réseaux respectifs de manière encore plus avantageuse."

Sofia Lufinha, Chief Customer Officer de TAP Air Portugal, a déclaré : "Ce partenariat est une belle opportunité pour nos clients, qui pourront désormais accumuler et échanger des points sur un réseau élargi. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre cette coopération et de franchir de nouvelles étapes ensemble. "





