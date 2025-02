Julia Hillenbrand nommée vice-présidente des ventes Europe, Moyen-Orient et Afrique pour Lufthansa Group

Article publié le 5 février 2025 par David Dagouret

Julia Hillenbrand succède à Lorenza Maggio, qui a été nommée au conseil d'administration d'ITA Airways.

Julia Hillenbrand a été nommée vice-présidente des ventes EMEA de Lufthansa Group.

Elle prend la responsabilité de toutes les activités commerciales et vente de toutes les marques de compagnies aériennes du Lufthansa Group dans tous les pays européens en dehors des marchés domestiques, de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA). En outre, Julia Hillenbrand et ses équipes gèrent et développent les programmes de vente globaux et la communication commerciale du groupe dans le monde entier.

Frank Naeve, Senior Vice President Sales & Distribution Lufthansa Group, a déclare : "Julia Hillenbrand est une directrice de compagnie aérienne extrêmement expérimentée et créative, dotée d'un fort esprit d'innovation et de relations commerciales internationales. Grâce à sa grande connaissance des besoins de nos clients et de nos partenaires, elle renforcera Lufthansa Group."





