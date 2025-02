Korean Air : Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2024

Article publié le 8 février 2025 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a enregistré un bénéfice d'exploitation de plus de 1 milliard de dollars.

Korean Air a présenté ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2024. La compagnie sud coréenne a atteint un chiffre d'affaires record de 16,1166 trillions de KRW (soit 10.9637 milliards USD) en 2024, enregistrant un bénéfice d'exploitation de 1,9946 trillions de KRW (1.3229 milliard USD).

Au quatrième trimestre 2024, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 159 % en glissement annuel et le bénéfice net est redevenu rentable.

Le chiffre d'affaires passagers de la compagnie aérienne pour le quatrième trimestre 2024 a atteint 2,3746 trillions de KRW, en recul de 3 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la reprise progressive des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Malgré la période creuse saisonnière, la compagnie a su préserver une rentabilité stable en ajustant stratégiquement sa capacité pour répondre à la forte demande touristique hivernale, tout en optimisant son service de classe premium afin de maximiser les facteurs de charge.

La compagnie aérienne a généré des recettes de fret de 1,1980 trillion de KRW au quatrième trimestre, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente. Les volumes de fret sont restés stables, soutenus par une demande soutenue du commerce électronique en Chine et par la hausse saisonnière des ventes au détail en fin d'année.

Pour le premier trimestre 2025, Korean Air prévoit d’optimiser les revenus passagers en maintenant une capacité sur les lignes à forte demande et en développant les vols charters, soutenus par une demande robuste pour les vols long-courriers et une reprise anticipée du marché chinois. Concernant les opérations de fret, la compagnie envisage de renforcer sa rentabilité par la diversification de ses services et une gestion agile des capacités, en capitalisant sur la forte demande générée par le commerce électronique.

En 2025, Korean Air anticipe des incertitudes liées à l’évolution du contexte politique mondial. Néanmoins, la compagnie demeure résolue à renforcer sa compétitivité en tant que leader mondial du transport aérien, en préparant de manière stratégique son intégration avec Asiana Airlines.

Enfin, en 2025, Aeroweb-fr.net vous proposera un reportage détaillé sur Korean Air, après un vol entre Paris et Séoul. A suivre...

