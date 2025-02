Lokheed Martin livre le premier F-16 Block 70 à la Bulgarie

Article publié le 4 février 2025 par David Dagouret

Cet appareil fait partie d’une commande de huit avions de combat passés par Sofia.

Lockheed Martin a annoncé la livraison du premier F-16 Block 70 destiné à la Bulgarie, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités de défense du pays. Cet appareil fait partie d’une commande de huit avions de combat passés par Sofia dans le cadre d’un programme de modernisation de son aviation militaire.

Le F-16 Block 70 intègre des avancées technologiques significatives, notamment un radar AN/APG-83 AESA, une avionique modernisée et des capacités accrues en matière d’armement et de carburant. Ces améliorations permettent à l’avion de mieux répondre aux exigences des missions de défense aérienne et d’interopérabilité avec les forces de l’OTAN.

L’appareil a été produit sur la nouvelle chaîne d’assemblage de Greenville, en Caroline du Sud, où Lockheed Martin assure désormais la fabrication des versions les plus récentes du F-16. La livraison du premier exemplaire à la Bulgarie marque le début d’une phase qui verra les autres appareils suivre progressivement dans les mois à venir.

L’intégration du F-16 Block 70 dans l’armée de l’air bulgare vise à remplacer les anciens MiG-29 encore en service. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté du pays de moderniser ses forces aériennes et de se conformer aux standards opérationnels de l’OTAN.

Lockheed Martin continue de livrer des F-16 Block 70 à plusieurs pays clients à travers le monde, avec un carnet de commandes en expansion pour cette version améliorée du célèbre chasseur multirôle.

Sur le même sujet