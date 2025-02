Viva renforce son académie de pilotage avec une commande de sept avions Tecnam

Article publié le 5 février 2025 par David Dagouret

Les avions commandés seront livrés en 2025, avec une option pour des appareils supplémentaires, comprenant trois bimoteurs et douze monomoteurs Tecnam.

La compagnie aérienne mexicaine Viva a annoncé l’achat de six monomoteurs Tecnam P2010TDI et d’un bimoteur P2006T NG, dans le cadre de l’expansion de son Académie des Pilotes. Cette acquisition vise à renforcer la formation des futurs pilotes de la compagnie et à répondre à la demande croissante de personnel qualifié dans le secteur aérien.

Les avions commandés seront livrés en 2025, avec une option pour des appareils supplémentaires, comprenant trois bimoteurs et douze monomoteurs Tecnam. Ces appareils seront utilisés pour des formations allant du PPL (Private Pilot License) aux qualifications avancées telles que le CPL(A) (licence de pilote professionnel avion), l’IR(A) (qualification de vol aux instruments) et le MEP(L) (qualification multimoteur). La flotte intégrera également des programmes de formation ab initio pour les futurs pilotes de ligne.

Avec cette initiative, Viva entend structurer un programme complet permettant aux étudiants d’accéder à une formation qualifiante dans un laps de temps optimisé. Dès le premier trimestre 2025, l’Académie accueillera deux groupes de 25 étudiants par an, avec un objectif de croissance à moyen terme.

Mayela Flores, Directrice de la Formation Technique de la compagnie a déclaré : "Viva s’engage à façonner l’avenir de l’aviation en investissant dans une formation de classe mondiale et dans l’innovation durable."

Walter Da Costa, Directeur Commercial de Tecnam a déclaré : "Ce partenariat avec Viva démontre que notre vision profite à tous : écoles de pilotage, étudiants, environnement et aviation dans son ensemble."

Sur le même sujet