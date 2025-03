AEGEAN : résultats 2024 et perspectives 2025

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie grecque a transporté 16,3 millions de passagers, enregistrant une croissance annuelle de 6 % par rapport à 2023.

AEGEAN a annoncé ses résultats pour l'année 2024 ainsi que les perspectives pour l'année 2025. En 2024, AEGEAN a transporté 16,3 millions de passagers, enregistrant une croissance annuelle de 6 % par rapport à 2023. La compagnie a proposé plus de 19,7 millions de sièges, soit une augmentation de 1,1 million.

La compagnie grecque a enregistré un début d'année dynamique en termes de trafic passagers au cours des deux premiers mois de 2025, avec une augmentation de 9 % du trafic total durant les mois d'hiver de janvier et février. La compagnie a transporté environ 1,9 million de passagers sur son réseau international et domestique, tout en proposant plus de 2,4 millions de sièges (+8 % de plus). Durant ces deux mois traditionnellement les plus faibles de l'année, AEGEAN a enregistré une hausse de 13 % du trafic passagers international et de 3 % du trafic domestique, avec des coefficients de remplissage restant au même niveau que l'année précédente.

En 2025, AEGEAN poursuivra sa stratégie de croissance et proposera environ 21,5 millions de sièges disponibles, soit 1,8 million de sièges de plus qu'en 2024. Elle offrira environ 13 millions de sièges sur son réseau international, dépassant de 1,4 million le nombre de sièges proposés en 2024, et 8,5 millions de sièges sur son réseau domestique, soit une augmentation de 6 %.

Concernant son réseau international, AEGEAN continue de renforcer sa présence sur le marché turc en ajoutant de nouveaux vols directs d'Héraklion, Mykonos, Rhodes et Santorin vers Istanbul. La compagnie lancera également de nouvelles liaisons directes vers Erbil (Irak) et Bakou (Azerbaïdjan) depuis Athènes. La compagnie poursuit également ses investissements majeurs sur les liaisons vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Sur le réseau domestique, de nouvelles liaisons sont mises en place à travers la Grèce, avec sept connexions supplémentaires. Dès cet été, l’aéroport d’Héraklion bénéficiera de quatre nouvelles liaisons vers Rhodes, Naxos, Corfou et Kos. De son côté, l’aéroport de Rhodes verra l’ouverture de deux nouvelles routes vers La Canée et Santorin. Enfin, Thessalonique sera désormais connectée directement à Syros.