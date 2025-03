Airbus Helicopters dévoile le H140

Article publié le 17 mars 2025 par David Dagouret

Sa mise en service est programmée pour 2028, avec une priorité donnée au segment EMS.

À l’occasion du salon VERTICON, rendez-vous incontournable de l’industrie du transport vertical au Texas, Airbus Helicopters a levé le voile sur son dernier-né : le H140. Cet hélicoptère bimoteur léger, présenté en première mondiale, ambitionne de redéfinir les standards de sa catégorie, que ce soit en termes de performances, de rentabilité ou de confort pour les passagers et l’équipage. Avec une masse de 3 tonnes, le H140 vient enrichir la gamme d’Airbus Helicopters, aux côtés des H135 et H145, en ciblant des missions variées : services médicaux d’urgence (EMS), transport de passagers, ainsi que l’aviation privée et d’affaires.

Sur le stand de VERTICON, Airbus a exposé une maquette grandeur nature configurée pour les services médicaux d’urgence, révélant un design soigné et fonctionnel. Parmi les innovations notables, le H140 arbore une poutre de queue en T intégrant un Fenestron repensé pour réduire le bruit, un rotor principal sans palier à cinq pales – déjà éprouvé sur le H145 depuis 2019 – et des moteurs Safran Arrius 2E de 700 shp chacun. Ces derniers, pilotés par un système FADEC à double canal, garantissent des performances élevées en conditions normales (AEO) et une marge de puissance appréciable en cas de panne d’un moteur (OEI).

Côté cabine, le H140 se distingue par son espace accru, ses grandes fenêtres et un aménagement pensé pour accueillir jusqu’à six passagers dans des conditions optimales. L’accessibilité a été au cœur de la conception : des portes à clapet et une poutre haute facilitent le chargement de civières, y compris pour des systèmes de soins intensifs ou des incubateurs, tandis que de larges portes coulissantes simplifient l’accès à bord. Ces caractéristiques en font un outil polyvalent, particulièrement adapté aux missions EMS, mais aussi aux besoins du transport privé.

Le rotor à cinq pales, sans palier, promet une maintenance simplifiée et une fiabilité renforcée, tout en améliorant le confort en vol. Airbus a également prévu un plan de maintenance optimisé, alignant les révisions de la cellule et des moteurs pour espacer les inspections et réduire les coûts d’exploitation. Quatre prototypes sont mobilisés pour le développement, dont un déjà en essais à Donauwörth, en Allemagne, signe d’une phase de tests bien avancée.

Le H140 embarquera Helionix, la suite avionique maison déjà présente sur les H135, H145, H160 et H175. Avec son pilote automatique à quatre axes et une ergonomie repensée, ce système vise à alléger la charge des pilotes tout en renforçant la sécurité grâce à une meilleure perception de l’environnement.

Positionné comme un complément aux bimoteurs légers existants d’Airbus, le H140 arrive à un moment où la demande pour des hélicoptères polyvalents et économiques reste soutenue, notamment dans les secteurs médicaux et commerciaux. Avec une entrée en service encore distante, le constructeur a désormais trois ans pour affiner son produit et convaincre les opérateurs. À Dallas, le H140 a en tout cas suscité l’intérêt, laissant présager un avenir prometteur dans un marché en quête d’innovation.

Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters, a déclaré : "Le H140 illustre notre volonté de répondre aux besoins changeants de nos clients, en capitalisant sur nos avancées technologiques, comme le programme Bluecopter. En collaboration étroite avec les utilisateurs du H135, nous avons conçu un appareil qui répond à leurs attentes, avec une cabine plus vaste et une performance moteur optimisée pour offrir la meilleure combinaison charge utile/rayon d’action de sa classe."





