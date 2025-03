ANA mise sur l’Embraer E190-E2

Article publié le 4 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie japonaise a passé une commande ferme pour 15 exemplaires.

ANA Holdings Inc., maison mère de la compagnie All Nippon Airways, a annoncé une commande ferme de 15 Embraer E190-E2 auprès du constructeur sud-américain, avec une option pour cinq appareils supplémentaires. Cette décision s’inscrit dans un plan de renouvellement de flotte qui devrait voir les premières livraisons en 2028. Une étape qui marque l’arrivée de la nouvelle génération des E-Jets dans l’archipel.

Avec cet appareil, la compagnie entend renforcer ses liaisons intérieures, un marché où la connectivité entre grandes villes et régions plus reculées reste cruciale.

Martyn Holmes, directeur commercial, a salué cette collaboration avec ANA comme une reconnaissance des atouts de l’E190-E2. “C’est l’avion le plus silencieux et le plus économe de sa catégorie”, a-t-il rappelé, mettant en avant une réduction de 25 % des émissions de CO2 et de la consommation par rapport à la génération précédente.

Au Japon, où la ponctualité et l’efficacité opérationnelle sont des impératifs, l’E190-E2 semble taillé pour répondre aux besoins d’ANA, qui mise sur une flotte modernisée pour rester compétitive face à une concurrence bien installée.

Reste à voir comment cet avion s’intégrera dans le quotidien des opérations japonaises à partir de 2028. Pour l’heure, cette annonce dessine une nouvelle page dans les relations entre ANA et Embraer, et peut-être un signal pour d’autres compagnies régionales à travers le monde. Le ciel nippon, lui, s’apprête à accueillir un petit nouveau qui pourrait bien changer la donne.

Sur le même sujet