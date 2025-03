Ardian fait l’acquisition d’une participation supplémentaire de 10 % dans Heathrow

Article publié le 4 mars 2025 par David Dagouret

Ardian a finalisé l’acquisition d’une participation de 22,6 % dans TopCo le 12 décembre 2024.

Ardian a annoncé la signature d'un accord en vue d’acquérir une participation supplémentaire de 10 % dans FGP Topco Ltd (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd, auprès de Ferrovial SE, et d’autres actionnaires de la TopCo dont la CDPQ (la Transaction).

La transaction est conditionnée au droit de première offre (ROFO) qui peut être exercé par les actionnaires de TopCo en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TopCo. La réalisation de l'acquisition est subordonnée à la satisfaction des conditions réglementaires applicables.

Juan Angoitia, Co-Responsable infrastructure Europe & Senior Managing Director, Ardian a déclaré : "La croissance d’Heathrow est soutenue par une forte demande du secteur aérien. Nous sommes convaincus qu'il existe des moyens de construire et de développer de manière durable et nous les explorerons avec toutes les parties prenantes."

Mathias Burghardt, Directeur Général, Délégué, Président du Directoire D'Ardian France et Responsable Infrastructure, Ardian a déclaré : "Depuis notre investissement dans Heathrow en décembre dernier, l’aéroport a connu une forte croissance et a accueilli 83,9 millions de passagers en 2024. Nous sommes pleinement engagés à travailler avec nos coactionnaires, le management d'Heathrow et les autorités britanniques sur notre ambition commune de croissance durable d’Heathrow. L’investissement dans cette infrastructure emblématique apportera d’importantes retombées économiques dans tout le Royaume-Uni.

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner cette infrastructure dans son développement et sa transition vers le net zéro. Cet investissement est une preuve de notre engagement à investir dans les infrastructures essentielles du Royaume-Uni."