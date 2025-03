British Airways inaugure son salon rénové à Seattle

Article publié le 3 mars 2025 par David Dagouret

British Airways a récemment rouvert son salon à l'aéroport international de Seattle-Tacoma après une rénovation complète, s'inscrivant dans son programme de transformation de 7 milliards de livres sterling visant à améliorer l'expérience client tant au sol qu'en vol.

Cette rénovation s'inscrit dans une série de mises à jour des salons British Airways à travers le monde. Au cours des neuf derniers mois, des salons à Singapour, Washington, Lagos et Londres Gatwick ont également été modernisés. Des projets futurs incluent l'ouverture d'un nouveau salon à Dubaï, intégrant des caractéristiques exclusives comme le Concorde Dining, ainsi que des rénovations prévues à Miami, Boston et Glasgow plus tard cette année.

