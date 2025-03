Corsair renouvelle son partenariat avec la Transat Café l'Or

Article publié le 3 mars 2025 par David Dagouret

L'édition 2025 s'élancera le 26 octobre 2025 du Havre.

Les partenaires organisateurs de la Route du café, la ville du Havre, JDE Peet’s et la région Normandie ont annoncé le renouvellement de leur partenariat avec la compagnie aérienne Corsair, en tant que transporteur aérien officiel de la 17e Transat Café L’Or Le Havre Normandie, qui s’élancera du Havre le 26 octobre 2025.

La compagnie Corsair est pour la 2e édition consécutive en tant que transporteur aérien officiel, elle accompagnera les organisateurs de la course, et l’ensemble des acteurs souhaitant se rendre à Fort-de-France pour assister aux arrivées prévues début novembre 2025. La compagnie aérienne sera également présente sur les villages de départ et d’arrivée.

En devenant le transporteur officiel de la course, Corsair souhaite aussi à son niveau mettre à l’honneur le territoire de la Martinique et sa richesse. Ce partenariat est d’autant plus légitime que la compagnie aérienne est un acteur historique des dessertes des Outre-mer depuis plus de 30 ans. Par ailleurs, Aeroweb-fr.net devrait vous faire découvrir, bientôt, les prestations de la compagnie française entre Paris-Orly et les Antilles.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair a déclaré : "Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec la Transat café L'Or Le Havre Normandie. Cela reflète notre ambition de renforcer notre présence dans les destinations que nous desservons en soutenant des événements emblématiques, notamment des activités sportives de renommée mondiale comme cette course. En tant que transporteur officiel de la Transat café L'Or Le Havre Normandie, nous serons présents sur les villages et accompagnerons les équipes ainsi que les proches des skippers jusqu’en Martinique."

Antoine Robin, co-directeur de la Transat café L'Or a déclaré : "C’est toujours une grande satisfaction de pérenniser des partenariats dans la durée, avec une compagnie aérienne dynamique dont le renouvellement de la flotte est la preuve qu’elle partage nos convictions et nos engagements de longue date pour la protection de notre environnement. Notre volonté de prolonger notre partenariat avec Corsair a été motivée par l’excellence des relations qui ont été nouées entre la compagnie et toutes les équipes qu’ils ont accueillies à bord dans les meilleures conditions."





