Emirates et Costa Croisières prolongent leur partenariat stratégique jusqu'en 2027

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

Le partenariat renouvelé offrira des horaires de vols et de croisières optimisés vers et via Dubaï.

Emirates et Costa Croisières ont annoncé avoir renouveler leur partenariat jusqu'en 2027, renforçant ainsi le positionnement de Dubaï en tant que hub de croisière international.

La collaboration entre Emirates et Costa Croisières couvre de multiples aspects : marketing, harmonisation des plans de vol, et mise en place de “packages croisière exclusifs”, permettant aux clients croisièristes de bénéficier de vols en connexion pour répondre à la demande des marchés clés sur le réseau d’Emirates.

Emirates et Costa Croisières exploreront par ailleurs les possibilités d'étendre leur partenariat au-delà de Dubaï, dans certaines des régions du réseau Costa Croisières telles que l'Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l'Extrême-Orient et l'Asie du Sud-Est.

Le protocole d'accord a été signé par Nabil Sultan d’Emirates Airline et Daniel Caprile de Costa Croisières.

Costa Croisières opère au port de Dubaï Harbour depuis 2006, et y déploiera au cours de l'hiver 2025/2026 le Costa Toscana, son navire amiral de dernière génération.

Adnan Kazim, Vice-président Exécutif et Directeur Commercial d'Emirates, a déclaré : "L'ancrage de Costa Croisières à Dubaï témoigne de notre engagement commun à renforcer le positionnement de la destination en tant que porte d'entrée principale pour les croisières hivernales. Pour Emirates, le segment des clients de croisière offre un potentiel de croissance immense, ce qui aura également un effet multiplicateur substantiel en termes d’impact économique pour l'économie de Dubaï. Nous travaillerons étroitement avec les parties prenantes de l'écosystème touristique, ainsi qu’avec Costa Croisières, pour soutenir l'amélioration continue des infrastructures d’accès entre les lieux touristiques et de divertissement de Dubaï et le port de Dubaï Harbour, dans l’optique de renforcer l'attractivité de la ville aux yeux des croisiéristes exigeants."

Daniel Caprile, Vice-président Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation chez Costa Croisières a déclaré : "Le renouvellement de notre protocole d'accord avec Emirates Airline confirme l'importance stratégique de Dubaï et des Émirats dans l'offre touristique de Costa. Nous poursuivrons notre collaboration sur les initiatives marketing, les alignements opérationnels et la planification stratégique, visant à améliorer la connectivité et à assurer un voyage fluide pour nos passagers de croisière. Ce partenariat souligne notre engagement à offrir des expériences de voyage exceptionnelles et fluides à nos clients, et avec Emirates, nous sommes assurés de pouvoir offrir un niveau de service inégalé et des souvenirs inoubliables."





