Korean Air fête ses 56 ans en dévoilant une nouvelle livrée ainsi qu'une nouvelle vison d'entreprise

Article publié le 12 mars 2025 par David Dagouret

Il s'agit du premier changement de logo de la compagnie sud coréenne en 41 ans.

Korean Air célébre son 56ᵉ anniversaire en dévoilant une nouvelle livrée ainsi que ses nouvelles valeurs d'entreprise.

Concernant la nouvelle livrée :

Korean Air dévoile sa nouvelle identité visuelle avec une version modernisée de son emblématique symbole Taegeuk.

La compagnie a dévoilé cette nouveauté à l’occasion d’un événement qui s'est déroulé dans le hangar du siège de la compagnie aérienne à Séoul ce 11 mars, sous le thème exclusif « Rising Night ». Près de 1 000 invités, comprenant des employés, des leaders du secteur et des représentants des médias, ont assisté à cette soirée.

Le symbole Taegeuk bleu foncé, redessiné incarne l'héritage de Korean Air tout en adoptant une esthétique résolument moderne. Ce logo actualisé s'inscrit dans les tendances actuelles du design minimaliste, tout en préservant l'identité et distinctive de la compagnie aérienne.

Lors de cet événement, Korean Air a présenté sa nouvelle livrée sur un Boeing 787-10, arborant le design renouvelé. Cet appareil, immatriculé HL8515, est équipé des derniers intérieurs de cabine Prestige Suites 2.0 de la compagnie. Il débutera son service le 12 mars prochain, assurant la liaison entre Séoul-Incheon et Tokyo-Narita.

L'appareil lors de son arrivée à Séoul :

La nouvelle livrée de Korean Air arbore un logotype « KOREAN » distinctif. Ce design moderne met en avant un logo et un symbole agrandis. Tout en conservant sa teinte bleu ciel emblématique, la compagnie introduit une nouvelle finition métallique.

Walter Cho, Président-Directeur Général du groupe Hanjin et de Korean Air, a fait part de sa vision de l'avenir de la compagnie aérienne : "Korean Air s'engage à faire bien plus que transporter des passagers. Nous avons pour mission de connecter les individus, les cultures et le monde. Nous mettrons en place des standards de sécurité parmi les plus avancés, améliorerons l'expérience client et renforcerons la confiance en favorisant une communication claire avec toutes nos parties prenantes. Ensemble, nous construirons un monde plus connecté et meilleur. Avec l'intégration totale d'Asiana Airlines, notre rôle de leader dans le secteur du transport aérien en Corée prend une dimension nouvelle. Nous unifierons notre expertise, optimiserons nos forces et fusionnerons nos cultures pour offrir une expérience de vol innovante et sans égal. "

Concernant sa nouvelle vision d'entreprise

Korean Air a célébré son 56ᵉ anniversaire en dévoilant ses nouvelles valeurs d'entreprise.

Pour marquer cette étape clé, la compagnie a organisé un événement spécial à son siège de Séoul, en présence de Walter Cho, Président-Directeur Général du groupe Hanjin et de Korean Air.

Lors de cet événement, Korean Air a dévoilé ses nouvelles valeurs d’entreprise, « KE Way », qui définit l’objectif, la vision et la mission de la compagnie. Cette initiative vise à fédérer les employés autour d’un engagement commun en faveur d’une croissance durable et d’une expansion continue à l’échelle mondiale.

Dans son discours, Walter Cho a insisté sur l’importance de ces nouvelles valeurs alors que la compagnie se prépare à son intégration avec Asiana Airlines. « Ces valeurs seront notre force commune, nous guidant vers nos objectifs communs et façonnant notre identité distincte », a-t-il déclaré.

Korean Air a défini ses nouvelles valeurs d’entreprise à travers des enquêtes internes, des analyses de marché et des consultations d’experts.

Au cœur de cette transformation se trouve la déclaration d’intention de la compagnie : « Connecter pour un monde meilleur ». Cette mission incarne son engagement à renforcer la connectivité mondiale, tout en s’appuyant sur l’héritage du groupe Hanjin dans le secteur des transports.

Sa nouvelle vision, « Être la compagnie aérienne la plus aimée au monde », reflète sa volonté d’exceller en matière de service et de responsabilité d’entreprise.

Pour concrétiser cette ambition, Korean Air s’appuie sur trois piliers fondamentaux :

Au-delà de l’excellence – Garantir les plus hauts standards de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

Voyager ensemble – Cultiver une culture d’entreprise centrée sur l’humain, tant pour les employés que pour les clients.

Un avenir meilleur – Contribuer au développement d’une connectivité mondiale durable.

Walter Cho a déclaré : « Grâce à « KE Way », nous visons à devenir la compagnie aérienne la plus aimée au monde. Notre force réside dans notre expertise aéronautique et notre engagement à fournir un service client exceptionnel."





Sur le même sujet