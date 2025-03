La police de l'État de New York commande des hélicoptères Airbus

Article publié le 28 mars 2025 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition d'un Airbus H160 et trois hélicoptères H145.

La police de l'État de New York a passé une commande portant sur l'acquisition d'un Airbus H160 et de trois hélicoptères H145, devenant ainsi le premier organisme d'application de la loi aux États-Unis à ajouter un H160 à sa flotte. Cette annonce fait suite à la commande de deux H145 par l'agence en 2024, la police de l'État de New York s'apprêtant à remplacer ses hélicoptères existants.

Créée en 1931, l'unité d'aviation de la police de l'État de New York fournit des services à la police dans tout l'État, ainsi que des services de sauvetage et de conservation de l'environnement.

Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord chez Airbus Helicopters a déclaré : "La police de l'État de New York établit une nouvelle norme dans le secteur de l'application de la loi avec le H160, qui présente les plus hauts niveaux d'innovation. Ces ajouts à la flotte de l'agence apporteront une amélioration majeure en termes de sécurité et de confort, et les habitants de New York bénéficieront de la réduction des niveaux sonores des hélicoptères."

