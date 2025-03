Vietnam Airlines annonce une nouvelle liaison entre Paris-CDG et Denpasar via Ho Chi Minh-Ville

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie vietnamienne assurera quatre vols par semaine, puis la fréquence passera à un service quotidien.

Vietnam Airlines a annoncé l'ouverture de sa nouvelle liaison aérienne entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Denpasar (DPS), avec une escale à Ho Chi Minh-Ville (SGN), dès le 1er juin.

Les passagers au départ de Paris-Charles de Gaulle (CDG) pourront rejoindre Denpasar en transitant par Ho Chi Minh-Ville. La compagnie assurera quatre vols par semaine les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Dès le 1er juillet 2025, la fréquence passera à un service quotidien.

Horaires des vols :

Départ de Ho Chi Minh-Ville (SGN) à 10h25 – Arrivée à Denpasar (DPS) à 15h00

Départ de Denpasar (DPS) à 16h00 – Arrivée à Ho Chi Minh-Ville (SGN) à 18h40

En outre, Vietnam Airlines propose des vols quotidiens vers Ho Chi Minh-Ville au départ de Paris-CDG, avec des options en partage de code avec Air France.

Vietnam Airlines propose également une excursion Transit Tour. Ce programme permet aux voyageurs de profiter d’une pause au Vietnam pendant leur escale. En transit à Hanoi-Noi Bai (avec une escale de plus de 8 heures) ou à Ho Chi Minh-Ville (avec une escale de plus de 6 heures), les passagers peuvent s’échapper de l’aéroport et découvrir les attraits locaux.

Autre avantage : l'exemption de visa pour les voyages de moins de 45 jours, ce qui simplifie encore davantage les déplacements en Asie du Sud-Est.

