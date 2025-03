Volotea lance une nouvelle liaison depuis Lyon

Article publié le 28 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancera une liaison entre Lyon-Saint Exupéry et Salerne (Italie).

Volotea lancera une nouvelle liaison depuis Lyon-Saint Exupéry dès l'été prochain. Ainsi, partir du 4 juillet 2025, Volotea reliera Lyon à Salerne en Italie, à raison de deux vols par semaine le lundi et le vendredi. Avec cette nouvelle destination estivale, Volotea ajoute une 7ème route italienne à son réseau depuis Lyon.

Cette destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte Lyon à 35 destinations réparties dans 11 pays (Algérie, Allemagne, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Norvège, Portugal et République Tchèque).

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle liaison aérienne au départ de Lyon vers Salerne. Nous avons à cœur de proposer des destinations estivales aux habitants de la ville des Lumières, et Salerne leur offre la possibilité de découvrir une ville pittoresque, riche en histoire, idéale pour un week-end et pour goûter à la dolce vita italienne. Cette nouvelle offre illustre l’ancrage de Volotea depuis notre base lyonnaise et notre ambition de continuer à développer ces liaisons en Italie si chères à nos passagers."

Pierre Grosmaire, Directeur Commercial et marketing d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler étroitement avec Volotea depuis leur arrivée à l’aéroport de Lyon en 2018. Leur présence n’a cessé de se renforcer avec, cet été, 35 destinations desservies en direct depuis l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, contribuant ainsi à la connectivité du territoire."





Sur le même sujet