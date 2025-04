ASL Airlines France lance une nouvelle destination pour l'été 2025

Article publié le 18 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie française lance une liaison vers Corfou en Grèce.

ASL Airlines France a annoncé le lancement d'une nouvelle destination pour la saison été 2025. Ainsi, la compagnie française ouvrira, en mai prochain, une liaison entre Paris-CDG et Corfou en Grèce. Du 18 mai au 7 septembre, la compagnie assurera un vol hebdomadaire, chaque dimanche.

Le programme d'été 2025 d'ASL Airlines France se caractérise par l'ouverture de huit nouvelles​ lignes,​ deux lignes inédites vers Pristina, au départ de Paris CDG et de Lyon, une ligne domestique entre Lille et Toulon et l' ajout de fréquences supplémentaires vers les destinations déjà desservies. La compagnie opère désormais Alger depuis Paris-Orly, avec un vol quotidien.

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d'ASL Airlines France a déclaré : "Avec cette nouvelle liaison, ASL Airlines France répond à une demande croissante des voyageurs en quête de destinations méditerranéennes. En effet, Corfou , l'ile la plus septentrionale de la mer ionienne et l'une des plus grandes iles grecques , offre aux vacanciers tout à la fois des paysages de montagne, des plages de sable fin et un riche patrimoine culturel . L'ouverture de cette nouvelle ligne permet donc aux voyageurs de bénéficier d'un accès direct et confortable un l' î le , tout en profitant de l'expérience et du savoir-faire d'ASL Airlines France."

