Dijon Voltige reçoit son premier Integral R

Article publié le 14 avril 2025 par David Dagouret

L'aéroclub devient le client de lancement de l'avion biplace de formation à capacité de voltige d'Aura Aero

Trois mois après avoir certifié son avion Integral R, d'Aura Aero a officialisé la réception du premier exemplaire d’INTEGRAL R par Dijon Voltige, aéroclub de voltige en France, qui devient le client de lancement de l’appareil.

La réception d’Integral R marque l’aboutissement d’un processus de certification et de production qui a duré 5 ans. L'Integral R a effectué son premier vol en juin 2020, à l'aéroport de Toulouse-Francazal. Les essais, dans le cadre de la campagne de certification, se sont achevés le 8 novembre dernier et la certification a été reçue le 18 décembre 2024. La production en série a commencé dans la foulée, avec un objectif de cadence d’une quinzaine d’appareils en 2025.

Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d’Aura Aero a déclaré : "Dijon Voltige nous a fait confiance dès le début et nous a soutenus durant tout le processus de développement de notre avion. Nous sommes très heureux et très fiers de partager ce moment structurant pour l’entreprise avec eux."

Stéphane Thibodaux, Président de Dijon Voltige a déclaré : "L'Integral R est l’avion le plus sûr de sa catégorie grâce notamment à la présence d’un parachute de cellule. La sécurité est un critère primordial pour nous dans le choix d’un avion de voltige."





