Eva Air commande des Airbus supplémentaires

Article publié le 16 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie taïwanaise a commandé des Airbus A350-1000 et des Airbus A321neo.

Eva Air a annoncé avoir passé une commande ferme portant sur l'acquisition de six Airbus A350-1000 et trois Airbus A321neo finalisant ainsi un engagement passé par la compagnie taïwanaise en mars 2025. Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes d'Eva Air à un total de 24 Airbus A350-1000 et 18 Airbus A321neo.

Clay Sun, président d'Eva Air a déclaré : "Les nouveaux venus dans notre flotte réaffirment notre engagement en faveur d'une aviation durable et d'une expérience de voyage exceptionnelle. L'A350-1000 et l'A321neo établissent tous deux un standard élevé dans leurs catégories respectives, offrant une efficacité et un confort remarquables à nos passagers. Alors que nous poursuivons nos projets d'expansion de notre flotte et de notre réseau, nous sommes impatients de tirer parti du rayon d'action et de l'efficacité accrus de ces appareils pour renforcer notre position sur le marché."

Benoît de Saint-Exupéry, Responsable de l'activité Commercial Aircraft d'Airbus a déclaré : "Les nouvelles commandes d'EVA Air soulignent l'attrait durable de l'A350-1000 Long Range Leader en tant que référence pour les opérations intercontinentales, et de l'A321neo en tant que leader de l'efficacité régionale. Nous apprécions grandement la confiance d'EVA Air dans ces appareils de dernière génération et sommes prêts à soutenir leur intégration transparente dans la flotte de la compagnie pour assurer son succès futur."





