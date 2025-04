Finnair renforce son réseau dans les pays nordiques pour l'été 2026

Article publié le 21 avril 2025 par David Dagouret

Finnair renforce son réseau en Scandinavie avec de nouvelles liaisons vers les villes nordiques les plus prises et inaugure une ligne vers Alta, au Nord de la Norvège.

Finnair continue de développer son réseau dans les pays nordiques en lançant une nouvelle liaison vers Alta, en Norvège du Nord, via Kittilä . Cette ligne sera exploitée cinq fois par semaine, du 29 mars au 22 octobre 2026, à bord d'un appareil ATR de 68 sièges. Réputée pour sa nature arctique, ses nombreuses activités de plein air et ses aurores boréales, Alta séduit également de plus en plus de visiteurs en croisière.

En complément de cette nouvelle ligne , Finnair proposera également, durant l'été 2026, cinq vols hebdomadaires vers Tromsø, ville côtière norvégienne, au départ d'Helsinki via Rovaniemi. Jusqu'à présent, cette liaison en continuation, exploitée en ATR, n'était proposée qu'en hiver. La compagnie augmente également ses fréquences entre Ivalo et Kirkenes, passant à cinq vols par semaine, soit deux de plus qu'à l'été 2025.

Finnair augmentera également ses fréquences vers les capitales nordiques à l'été 2026, avec sept vols hebdomadaires supplémentaires vers Stockholm et Copenhague, et deux vers Reykjavik.

Durant la haute saison estivale, de juin à début août, Finnai desservira ​ Billun d au Danemark , Visby en Suède et Bodø en Norvège , et ajoutera deux fréquences hebdomadaires vers Mariehamn , dans les îles f intérieures aises d' Åland.

Par ailleurs, il sera encore plus facile de profiter de la saison de ski de printemps en Laponie finlandaise , avec une augmentation des fréquences hebdomadaires vers Ivalo et Kittil en avril 2026 .

Du 8 juin au 9 août 2026 au départ de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa (HEL) :

Billund : 8 vols par semaine

Visby : 7 vols par semaine

Bodø : 6 vols par semaine

Du 30 mars au 26 avril 2026 au départ de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa (HEL ) :

Ivalo : 17 vols par semaine

Kittilä : 23 vols par semaine

Du 27 avril au 3 mai 2026 au départ de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa (HEL) :

Ivalo : 13 vols par semaine

Kittilä : 19 vols par semaine

