FLN FRISIA-Luftverkehr Norddeich renforce sa flotte avec un Tecnam P2012 STOL

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

FLN FRISIA-Luftverkehr Norddeich intègre un Tecnam P2012 STOL à sa flotte, un bimoteur conçu pour les opérations sur pistes courtes, désormais opérationnel depuis Harle.

La compagnie aérienne régionale allemande FLN FRISIA-Luftverkehr GmbH Norddeich, plus connue sous le nom d’« Inselflieger », a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte avec la réception récente d’un Tecnam P2012 STOL. Cet avion bimoteur, conçu par le constructeur italien Tecnam, a été livré mi-mars sur le site de Harle, en Ostfrise, après un vol de convoyage depuis l’usine de Capua, près de Naples. Cette acquisition marque un tournant pour l’opérateur, qui dessert depuis plus de cinquante ans les îles frisonnes orientales et Helgoland depuis le continent.

Le Tecnam P2012 STOL (Short Take-Off and Landing) se distingue par ses capacités à opérer sur des pistes courtes, un atout précieux pour les aérodromes insulaires aux infrastructures souvent limitées. Avec une distance de décollage de 275 mètres et une distance d’atterrissage de 155 mètres à pleine charge, selon les données constructeur, cet appareil est particulièrement adapté aux exigences du trafic aérien régional en mer du Nord. Doté de deux moteurs Continental GTSIO-520-S de 375 chevaux chacun, il peut accueillir jusqu’à neuf passagers dans une cabine modernisée, offrant un confort accru par rapport aux modèles plus anciens de la flotte.

FLN FRISIA, filiale de la Reederei Norden-Frisia, exploitait jusqu’à récemment une flotte composée principalement de Britten-Norman BN-2 Islander et de Cessna Grand Caravan. L’arrivée du P2012 STOL s’inscrit dans une stratégie de renouvellement progressif, bien que la compagnie n’ait pas encore confirmé un remplacement total de ses Islander, appareils emblématiques du transport insulaire depuis des décennies. « Nous allons d’abord nous concentrer sur l’intégration de cet avion dans nos opérations quotidiennes », a déclaré Bruno Warkentin, responsable de la gestion de la navigabilité chez Inselflieger. « Une fois cette étape réussie, nous évaluerons les perspectives qu’il ouvre pour l’avenir. »

Le vol de convoyage, effectué en trois segments via Albenga (Italie) et Lyon (France), a duré neuf heures au total avant l’atterrissage à Harle, d’où la compagnie opère ses liaisons régulières vers Wangerooge. Cette nouvelle machine devrait renforcer la flexibilité d’Inselflieger, notamment sur des routes comme Harle-Wangerooge, souvent qualifiée de « plus courte ligne aérienne au monde » avec ses cinq minutes de vol. En haute saison, jusqu’à 25 rotations quotidiennes sont proposées sur cet axe, un rythme que le P2012 STOL est censé accompagner grâce à ses performances et sa fiabilité.

Du côté de Tecnam, cette livraison renforce la présence du P2012 sur le marché européen. « Cet avion démontre une fois de plus les capacités exceptionnelles de la famille P2012, conçue pour répondre aux besoins des opérateurs dans des environnements exigeants », a indiqué Francesco Sferra, responsable des ventes et du développement commercial chez Tecnam. Déjà en service dans des régions insulaires comme la Karibik ou les Seychelles, le modèle STOL trouve ici un terrain d’application idéal avec les courtes pistes des îles frisonnes, comme celle de Helgoland-Düne, limitée à 480 mètres.

Pour FLN FRISIA, qui transporte environ 120 000 passagers par an selon ses chiffres les plus récents, cet investissement intervient dans un contexte de transition. La compagnie a récemment réduit ses opérations entre Norddeich et Juist face à une baisse de la demande, privilégiant désormais les périodes de faible disponibilité des ferries. L’intégration du P2012 STOL pourrait ainsi offrir une alternative moderne pour maintenir une connectivité aérienne efficace, tout en répondant aux défis logistiques et économiques d’une région dépendante des marées et des conditions météorologiques.

Reste à voir comment cet appareil s’imposera dans le quotidien d’Inselflieger. Si les premiers retours sont positifs, il pourrait préfigurer une évolution plus large de la flotte, même si les Islander, robustes et appréciés des équipages, conservent pour l’instant leur place dans le ciel ostfriesisch. Une chose est sûre : avec cette acquisition, FLN FRISIA-Luftverkehr Norddeich poursuit son adaptation aux réalités du transport régional, entre tradition et innovation.

Sur le même sujet