Icelandair : résultats du mois de mars 2025

Article publié le 17 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 312 000 passagers.

En mars 2025, Icelandair a transporté un nombre record de 312 000 passagers, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière grâce à une augmentation de 5 % de la capacité. Au cours du mois, 38 % des passagers se rendaient en Islande, 18 % voyageaient en provenance d'Islande, 37 % de passagers sur des vols transatlantiques, 7 % sur des vols domestiques en Islande. Le taux de remplissage était de 83,5 % et la poctualité s'est établie à 84 %.

La génération de revenus en mars a été conforme aux attentes de la direction, le rendement totalisant 8,1 cents US, diminuant d'une année à l'autre, principalement en raison de la date du week-end de Pâques, qui était en mars l'année dernière.

Les blocs d'heures de vol la location a augmenté de 50 %. Le fret mesuré en tonnes-kilomètres de fret a augmenté de 3 % par rapport à mars de l'année dernière. Les émissions de CO 2 par tonne-kilomètre opérationnel (OTK) ont diminué de 3 %, grâce à une augmentation des vols importante par les avions B737 MAX et A321 LR économes en carburant.

Bogi Nils Bogason, président et PDG d'Icelandair : "Nous continuons d'observer de bons chiffres de trafic, avec une augmentation de 5 % du nombre de passagers transportés d'une année à l'autre, malgré le trafic associé au week-end de Pâques l'année dernière en mars. Cela souligne que nous offrons un produit attrayant et compétitif aux passagers tout au long de l'année, y compris pendant les mois d'hiver saisonniers plus lents. De plus, nous maintenons notre solide ponctualité et notre taux de remplissage constamment élevé. Le statut des réservations sur le marché vers l'Islande pour la saison estivale est plus fort qu'à la même période l'année dernière sur tous les marchés - Amérique du Nord, Europe et au-delà. Il est encourageant de constater que la demande sur le marché islandais reste également nettement plus forte que l'année dernière. Le marché continue d'afficher une bonne demande, mais en raison de l'accent que nous mettons sur d'autres marchés, les volumes de réservations sont quelque peu inférieurs à ceux de l'année précédente. Dans l'ensemble, le statut des réservations est généralement plus fort pour l'été qu'à la même période l'année dernière, mais nous avons constaté une diminution des réservations à long terme, ce qui s'aligne sur l'incertitude économique mondiale croissante. Nous avons récemment élargi notre partenariat avec JetBlue, en permettant à leurs membres de fidélité TrueBlue d'échanger des miles contre des vols Icelandair, ce qui, selon nous, sera une option populaire et augmentera ainsi la demande des clients de JetBlue pour voyager en Islande. De plus, nous sommes satisfaits de la force continue de notre produit Saga Premium et de la croissance impressionnante de notre programme de fidélité Saga Club, qui approche rapidement du cap important des deux millions de membres."





