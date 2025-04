La Norvège boucle son programmeF-35

Article publié le 12 avril 2025 par David Dagouret

La Norvège devient ainsi la première nation partenaire à atteindre cet objectif.

La Norvège a franchi une étape majeure en accueillant ses 51e et 52e F-35A Lightning II, livrés par Lockheed Martin. Avec ces deux derniers appareils, le pays devient le premier partenaire du programme F-35 à compléter sa commande de 52 avions pour son armée de l’air royale.

Stationnés à Ørland et Evenes, les F-35 offrent à la Norvège des capacités avancées et une meilleure coordination avec ses alliés, en particulier ses voisins nordiques. Ils seront essentiels pour protéger le Grand Nord et appuyer les missions de l’OTAN, dont la Norvège est un membre actif depuis 1949.

Avec plus d’un million d’heures de vol et une flotte mondiale dépassant les 1 150 appareils, le F-35 équipe 20 nations alliées. Présent sur 48 bases, dont 10 sur le sol de leurs opérateurs, il excelle par sa capacité à connecter les opérations sur tous les théâtres – terre, mer, air, espace et cyber. Pour la Norvège, ces avions garantissent une dissuasion crédible face à l’évolution des menaces.

Cette acquisition complète conforte la place d’Oslo dans la coopération régionale et atlantique. Dans un Grand Nord de plus en plus stratégique, les F-35 norvégiens incarnent un pilier de stabilité et de vigilance.

Tore O. Sandvik, ministre norvégien de la Défense a déclaré : "Le F-35 est un outil précieux pour notre sécurité, et je suis ravi de voir notre flotte au complet. Ces avions nous permettent de veiller sur nos terres, nos mers et notre espace aérien, tout en renforçant notre rôle dans la région."

Chauncey McIntosh, vice-président du programme F-35 chez Lockheed Martin a déclaré : "Cette flotte renforce l’intégration de nos systèmes de défense et consolide la sécurité transatlantique. Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec la Norvège, en lui fournissant les moyens de répondre aux défis de demain. "





