Le 31e salon AERO a ouvert ses portes à Friedrichshafen

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

Ce salon se tiendra jusqu'au 12 avril prochain.

La 31e édition du salon AERO, l’un des rendez-vous majeurs de l’aviation générale en Europe, a débuté ce mercredi 9 avril à Friedrichshafen, sur les rives du lac de Constance. Prévu jusqu’au 12 avril, cet événement attire une fois encore professionnels, constructeurs et passionnés du secteur aéronautique venus découvrir les dernières avancées technologiques et échanger sur l’avenir de l’aviation.

Organisé dans le cadre du centre des expositions jouxtant l’aéroport de Friedrichshafen, le salon met cette année un accent particulier sur l’innovation et la durabilité. Plus de 750 exposants, originaires de 38 pays, sont attendus pour présenter une gamme variée d’aéronefs – des avions légers aux planeurs, en passant par les hélicoptères et les drones – ainsi que des solutions visant à réduire l’empreinte environnementale du secteur. Parmi les temps forts, le retour des fabricants de planeurs dans le hall A1 et une exposition renforcée dédiée à l’aviation d’affaires témoignent de l’ambition des organisateurs de diversifier l’offre.

L’événement s’ouvre également sur des perspectives prometteuses pour l’aviation durable. Dès les 8 et 9 avril, le 3e Sommet Hydrogène et Batteries a réuni experts et industriels pour débattre des avancées en matière de propulsion électrique et de carburants alternatifs. Cette dynamique se prolonge pendant le salon avec l’e-flight-expo, une zone dédiée aux appareils électriques, et des démonstrations en vol prévues, notamment le 10 avril, où des avions à propulsion électrique survoleront l’aérodrome.

James A. Viola, nouveau président de la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), et Florian Guillermet, directeur de l’EASA, figurent parmi les personnalités présentes. Leur participation à une table ronde le premier jour, aux côtés de dirigeants de grands groupes comme Dassault, Daher ou Textron, illustre le rôle croissant d’AERO comme plateforme d’échanges stratégiques pour l’industrie européenne.

Avec une fréquentation attendue de plus de 30 000 visiteurs, dont une majorité de pilotes, cette édition confirme la place de Friedrichshafen comme carrefour incontournable de l’aviation générale. Entre conférences techniques, présentations de nouveaux modèles et démonstrations aériennes, le salon s’annonce comme un moment clé pour dessiner les contours d’une aviation plus verte et connectée.