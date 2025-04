Simaero ouvre un nouveau centre de formation internationale à Paris-CDG

Article publié le 14 avril 2025 par David Dagouret

Simaero a inauguré, le 03 avril dernier, son deuxième centre de formation à Paris-Charles-de-Gaulle, en présence Philippe Tabarot, ministre des Transports.

Simaero est entièrement dédié à la formation de pilotes sur simulateur. Présente en France, en Afrique du Sud, en Chine et en Inde, l’entreprise poursuit son développement avec l’ouverture d’un deuxième centre à Paris, au cœur de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle — le plus grand hub aérien sous réglementation EASA.

Le centre accueille déjà son premier simulateur, un tout nouvel Airbus A350, en service pour la formation des équipages de plusieurs compagnies aériennes françaises. Un deuxième simulateur, dédié à l’Airbus A320 (versions CEO et NEO), viendra compléter l’équipement au second semestre 2025. À terme, ce centre devrait accueillir environ 3 000 pilotes par an. En ajoutant cette capacité à celle de son premier site parisien, Simaero pourra ainsi former jusqu’à 6 000 pilotes chaque année. L’investissement initial s’élève à 20 millions d’euros, et atteindra près de 100 millions une fois le projet pleinement déployé.

Avec cette ouverture, Simaero devrait recruter 30 personnes supplémentaires dans les trois années à venir, en grande partie des techniciens et ingénieurs spécialisés dans la simulation. Chaque jour, près de 100 personnes fréquenteront le site, ce qui contribuera à dynamiser l’activité autour de Paris-CDG, déjà identifié comme un centre d’excellence en aéronautique.

Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique plus large. Simaero a connu une forte croissance ces dernières années, doublant son chiffre d’affaires en cinq ans et visant désormais une progression annuelle de plus de 20 %.

Simaero compte environ 21 simulateurs qui sont tous répartis sur trois continents. La société compte un portefeuille de plus de 250 clients dans plus de 80 pays.

Sa récente installation en Chine, où il est actuellement le seul opérateur étranger offrant ce genre de formation, combinée à son implantation imminente sur le marché indien, témoigne de son ambition d'expansion vers les zones en forte croissance. D’autres projets sont également en cours, notamment au Moyen-Orient, avec pour objectif de concentrer 60 % de la croissance future dans les zones Asie-Pacifique et Golfe.

L’inauguration officielle du nouveau centre s’est déroulée en présence de Philippe Tabarot, ministre des Transports, et a donné lieu à une table ronde réunissant plusieurs figures du secteur. Jean-Baptiste Djebbari (ancien ministre), Alexandre Feray (OpenAirlines), Thomas Bessière (Hinfact), Michel Polacco (journaliste aéronautique) et Nicolas Mouté, PDG de Simaero, ont partagé leurs réflexions autour des nouveaux défis de sécurité et de performance dans l’aviation.

