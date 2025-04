Volotea lance une nouvelle liaison depuis Bordeaux

Article publié le 19 avril 2025 par David Dagouret

A partir du 04 novembre 2025, Volotea reliera Bordeaux à Séville.

Volotea a annoncé qu'elle lancera, au printemps prochain, une nouvelle liaison depuis Bordeaux. A partir du 04 novembre 2025, Volotea reliera Bordeaux à Séville, capitale de l'Andalousie en Espagne. Volotea opérera cette liaison tous les mardis et samedis, avec près de 15 000 sièges offerts.

Présente à Bordeaux depuis plus de 12 ans , Volotea compte désormais 38 destinations à travers 10 pays (Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Maroc et République Tchèque).

En mai 2025, la compagnie renforcera sa flotte avec l'arrivée d'un nouvel Airbus A320 et comptera trois avions basés à Bordeaux.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui l'ouverture de cette nouvelle route vers l'Espagne. Cette nouvelle liaison témoigne de notre engagement durable dans la région. Nous avons à cœur de proposer des destinations toujours plus variées et dépaysantes à nos voyageurs bordelais. Le développement de notre réseau au départ de Bordeaux ne serait pas possible sans le soutien de l'Aéroport de Bordeaux, avec qui nous entretenons une relation de confiance depuis plus de 12 ans."

