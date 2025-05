Air Canada lance une liaison directe entre Toronto et Pointe-à-Pitre

Article publié le 15 mai 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée à partir du 20 décembre 2025 et ce jusqu'en avril 2026.

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) et la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) ont annoncé le lancement d'une nouvelle liaison directe d’Air Canada entre Toronto et Point-à-Pitre en Guadeloupe.



Cette nouvelle ligne sera lancée dès le 20 décembre 2025 à raison d'un vol par semaine, le samedi, et ce jusqu'en avril 2026. Les vols seront opérés en Boeing 737 Max 8, configuré de 16 sièges en classe affaires et 153 en classe économique.



M. Alain BIEVRE, Président du Directoire de l’aéroport International Guadeloupe Maryse Condé a déclaré : "Nous nous réjouissons de l’ouverture cet hiver de cette desserte vers Toronto, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement régional de notre réseau. L’Amérique du Nord constitue notre levier prioritaire de croissance, avec une progression de 66% au cours des trois dernières années. Grâce à cette nouvelle desserte hebdomadaire vers Toronto, opérée le samedi de décembre à avril, Air Canada augmente son offre de sièges de 15%, et propose désormais un vol quotidien vers le Canada au départ de Pointe-à-Pitre, témoignant du lien historique qui unit la compagnie Air Canada au magnifique archipel des Îles de Guadeloupe depuis près de cinquante ans."



Alexandre LEFEVRE, vice-président, Planification du réseau en Amérique du Nord et établissement des horaires d'Air Canada a déclaré : "Air Canada est très heureux d'être le principal transporteur entre le Canada et les Antilles françaises, et nous sommes ravis d'ajouter de nouveaux vols au départ de Toronto à destination de la Guadeloupe cet hiver. Nous sommes ravis d'ouvrir de nouvelles liaisons entre l'Ontario et les Antilles françaises. Ce nouveau service vient compléter les vols que nous proposons toute l'année au départ de Montréal. Nous avons optimisé les correspondances au départ et à destination de notre hub de Toronto afin d'offrir à un plus grand nombre de Canadiens des options de voyage supplémentaires et pratiques pour visiter la belle Guadeloupe."





