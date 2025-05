Aircalin augmente ses fréquences entre Nouméa et Paris

Article publié le 14 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie lancera une troisième fréquence sur cette ligne.

Aircalin a annoncé l'augmentation de ses fréquences entre Nouméa et Paris via Bangkok. Pour rappel, la liaison a été lancée en décembre 2024 et Aeroweb-fr.nt était présent, revoir l'actualité :

La liaison entre Nouméa et Paris via Bangkok, actuellement programmée à 2 vols par semaine les mercredis et samedis, sera augmentée d’une fréquence hebdomadaire les lundis, à compter du 17 novembre 2025.

Cette liaison supplémentaire sera opérée les lundis :

SB501 : Départ de Paris à 20h30, arrivée à Bangkok à 14h40 +1

SB501 : Départ de Bangkok à 16h25, arrivée à Nouméa à 06h30 +1

SB500 : Départ de Nouméa à 01h30, arrivée à Bangkok à 7h40

SB500 : Départ de Bangkok à 09h40, arrivée à Paris à 17h00

Cette liaison constitue une nouvelle option pour rejoindre la capitale thaïlandaise depuis Paris, à l’occasion d’une expérience de vol aux couleurs du Pacifique ; ou pour partir à la découverte des joyaux de la Nouvelle-Calédonie, sa Grande Terre et ses îles Loyauté (Ouvéa, Lifou et Maré).

Sur le même sujet