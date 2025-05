All Nippon Airways et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

Article publié le 5 mai 2025 par David Dagouret

Les deux compagnies ont annoncé avec le lancement de produits tarifaires conjoints et de vols en partage de revenus.

All Nippon Airways (ANA) et Singapore Airlines (SIA) commenceront à exploiter des vols en partage de revenus entre Singapour et le Japon à partir de septembre 2025, avec la mise en vente des produits tarifaires communs pour ces services dès mai 2025, renforçant ainsi leur partenariat commercial.

Cela permettra à ANA et SIA d’offrir aux clients une valeur ajoutée surpassant les partenariats actuels de partage de codes, en proposant une gamme plus diversifiée d’options tarifaires, une meilleure synchronisation des horaires de vol entre Singapour et le Japon, et une connectivité sans rupture avec les transporteurs de Star Alliance.

Les deux compagnies aériennes s'empoient également à offrir des avantages réciproques renforcés aux membres des programmes de fidélité ANA Mileage Club et KrisFlyer, notamment en leur permettant d"accumuler des miles sur un nombre élargi de classes tarifaires lors des vols sur ANA et SIA. Par ailleurs, elles s'engagent à harmoniser leurs programmes dédiés aux entreprises afin d'enrichir l'offre destinée aux voyageurs d'affaires.

Sous réserve des approbations réglementaires, ANA et SIA prévoient également d'élargir le champ de leur coentreprise afin d'inclure d'autres marchés clés en dehors du Japon et de Singapour, tels que l'Australie, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie.

