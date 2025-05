Korean Air créé un hub de mobilité urbaine à Bucheon

Article publié le 26 mai 2025 par David Dagouret

Le futur centre deviendra une plateforme centrale pour la recherche, la formation des pilotes et le renforcement de la sécurité aérienne.

Korean Air investira 1 200 milliards de wons (KRW) dans la création d’un centre de recherche et développement dédié à la sécurité aérienne et à la mobilité aérienne urbaine (UAM) de nouvelle génération, à Bucheon, dans la province de Gyeonggi. Ce projet d’envergure ambitionne de faire de la ville un pôle stratégique de la mobilité du futur et de l’innovation aérospatiale en Corée.



Le futur centre deviendra une plateforme centrale pour la recherche, la formation des pilotes et le renforcement de la sécurité aérienne, consolidant ainsi les capacités de la compagnie à l’aube d’une nouvelle ère, marquée par sa fusion avec Asiana Airlines.



Le chantier débutera en 2027, pour une mise en service prévue en mai 2030. Le centre s’étendra sur plus de 65 800 m² — soit l’équivalent d’une dizaine de terrains de football — et accueillera plus de 1 000 personnes, dont des chercheurs et formateurs hautement spécialisés. Il deviendra un pôle de référence alliant recherche, développement et formation.



Un porte-parole de Korean Air, a déclaré : "Ce projet va bien au-delà d’un simple équipement : c’est une rampe de lancement pour l’avenir de l’aviation en Corée. Par des investissements audacieux dans la recherche, la formation et la technologie, nous posons les fondations d’une nouvelle ère de mobilité aérienne, en réaffirmant notre engagement en faveur de la sécurité, de la durabilité et de la connectivité mondiale."





