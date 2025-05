Le rallye Toulouse-Tarfaya redécolle pour sa 4ème édition

Article publié le 19 mai 2025 par David Dagouret

Le 29 mai, 10 avions, venus de toute la France et même de Suisse, s’envoleront de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes pour rallier Tarfaya/Cap Juby au Maroc à l’occasion du 4ème Rallye "Toulouse-Tarfaya", sur les traces d’Antoine de Saint Exupéry et de son mythique "Petit Prince".

Pendant dix jours, les pilotes suivront un parcours en 9 étapes à travers l’Espagne et le Maroc, retraçant la ligne légendaire créée par Latécoère, Daurat, Mermoz, St Ex... ces pilotes d’aujourd‘hui rendent hommage à leurs merveilleux prédécesseurs, en empruntant leurs routes aériennes jusqu’à la porte du Sahara.

Créé en 2022 par l’association Air Aventures avec le soutien de la Fondation Saint Exupéry pour la Jeunesse, en complément du Rallye « Toulouse-Saint Louis » - qui retrace chaque automne depuis plus de 40 ans le parcours des lignes Latécoère et Aéropostale - le « Toulouse-Tarfaya » est un rallye aérien à forte connotation mémorielle, sur les traces du « Petit Prince » et de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le célèbre écrivain-pilote fut en effet, entre 1927 et 1929, chef d'aéroplace pour l'Aéropostale sur l’escale marocaine de Tarfaya – appelée à l’époque Cap Juby - où il écrivit son premier roman, Courrier Sud. Ce livre inspirera par la suite l'ensemble de son œuvre.

Cette année, le ‘Toulouse-Tarfaya’ met à nouveau à l’honneur le projet pédagogique « Le Bivouac du Sable et des Etoiles », initié l’an dernier pour une durée de 3 ans, par l’équipage ‘Courrier Sud’ en association avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse. Ce projet permet aux enfants de Tarfaya de bénéficier de cours d’arts plastiques et d’ateliers l’astronomie et cette année, un télescope, offert par Yves Leboucher, commandant de l’équipage ‘Courrier Sud’, sera transporté à Tarfaya par l’un des avions de l‘organisation du Rallye.

Placé sous le signe de la culture, de l’histoire et du patrimoine, le ‘Toulouse-Tarfaya’, est jalonné de conférences et anecdotes historiques, qui plongeront les équipages au cœur de l’histoire des pionniers, autour de Saint-Exupéry et de son mythique Petit Prince, personnage aux valeurs universelles et toujours d’actualité.

Reconnu par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), le rallye ‘Toulouse-Tarfaya’ est ouvert à tous les pilotes, professionnels ou amateurs, avec des équipages de deux personnes ou plus, dont l’un au moins totalise 250 heures de vol.