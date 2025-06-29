Actualité aéronautique
Air Canada lance des vols sans escales saisonniers entre Toronto, Montréal et Lima
Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret
Ces deux nouvelles liaisons seront lancées dès le mois de décembre 2025.
Air Canada a annoncé l’ouverture de deux nouvelles liaisons saisonnières sans escale entre le Canada et le Pérou. À partir du mois de décembre prochain, la compagnie canadienne proposera des vols directs entre Toronto et Lima ainsi qu'entre Montréal et la capitale du Pérou permettant ainsi de renforcer les liens entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.
Ces nouvelles routes offriront aussi aux voyageurs français une alternative pratique pour rejoindre le Pérou, grâce aux correspondances optimisées depuis Paris, Toulouse et Lyon vers les hubs de Toronto et Montréal. Une opportunité appréciable pour découvrir Lima, porte d’entrée vers le Machu Picchu, la cordillère des Andes ou encore la côte pacifique, tout en profitant du réseau transatlantique d’Air Canada.
Les horaires précis et les fréquences devraient être communiqués dans les prochains mois. Une chose est sûre : avec ces vols directs, Air Canada confirme sa volonté de rester un acteur majeur sur les routes entre les Amériques et de proposer de nouvelles opportunités de voyage aux passagers européens comme nord-américains.
Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada, a déclaré : "Nous sommes ravis d’élargir notre réseau international avec ces nouvelles liaisons sans escales saisonnières vers Lima, une destination en pleine croissance tant pour les voyageurs d’affaires que de loisirs."
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