Air France reliera cet hiver Paris-Charles de Gaulle à Punta Cana (République dominicaine)

Article publié le 23 juin 2025 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée 3 fois par semaine à compter du 13 janvier 2026 et assurée en Boeing 777-300ER.

À l’occasion de la saison hiver 2025-2026, Air France étoffe son réseau vers les Caraïbes avec l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Punta Cana, en République dominicaine. Ce vol sera proposé trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, du 13 janvier au 28 mars 2026.

Les vols seront opérés en Boeing 777-300ER, un appareil long-courrier de la flotte Air France configuré pour accueillir 381 passagers répartis entre les classes Business, Premium Economy et Economy.

Les horaires annoncés (heures locales) sont les suivants :

AF968 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h25, arrivée à Punta Cana à 18h45 ;

AF969 : départ de Punta Cana à 21h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 10h30 le lendemain.

Avec cette nouvelle desserte, Air France porte à six le nombre de destinations proposées dans la région caraïbe depuis Paris, aux côtés de Cayenne (Guyane), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique), Saint-Martin et La Havane (Cuba). Ce développement vient répondre à la demande saisonnière vers une destination prisée aussi bien pour les séjours touristiques que pour les voyages familiaux.

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