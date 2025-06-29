DHL Express France inaugure son 1er site hybride à Lyon-Saint Exupéry

Article publié le 29 juin 2025 par David Dagouret

Cet investissement, chiffré à 121 millions d’euros, représente l’un des plus importants pour DHL Express en France depuis sa création en 1976, juste derrière la plateforme de Paris-Charles de Gaulle inaugurée en 2021.

DHL Express France célèbre cette année quatre décennies d’activités sur l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry en ouvrant un site logistique hybride, une première en France pour le groupe. Véritable plaque tournante régionale et européenne, cette nouvelle plateforme, directement connectée aux pistes de l’aéroport, sera opérationnelle dès cet été.

Ce site traitera une large palette d’envois, qu’ils soient internationaux, européens ou nationaux, qu’ils transitent par la voie aérienne ou routière, et ce pour tous types d’expéditions, du plus urgent au moins urgent. En parallèle, il accueillera également les fonctions supports et les équipes commerciales régionales de DHL Express. Au total, 400 collaborateurs travailleront sur place, dont une quarantaine de nouveaux recrutements, soit plus de la moitié des effectifs régionaux de l’entreprise.

Cet investissement, chiffré à 121 millions d’euros, représente l’un des plus importants pour DHL Express en France depuis sa création en 1976, juste derrière la plateforme de Paris-Charles de Gaulle inaugurée en 2021.

Le choix de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas anodin. Avec plus de 20 % des volumes nationaux traités, elle constitue la deuxième région la plus stratégique pour DHL Express après l’Île-de-France. Sa situation géographique en fait un point de convergence idéal entre le sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal), le nord (Royaume-Uni, Benelux) et le centre du continent (Suisse, Allemagne, Autriche). Installée sur un terrain de 50 000 m², soit l’équivalent de sept terrains de rugby, cette plateforme a été conçue pour accompagner la croissance des flux sur les quinze prochaines années, tout en limitant son empreinte carbone.

Mike Parra, PDG de DHL Express Europe a déclaré : « Cette plateforme constitue un moyen supplémentaire de remplir notre mission : connecter les gens, améliorer la vie. Notre dernière étude « DHL Trade Atlas 2025 », menée avec la Stern School of Business de l’université de New York, le démontre : après la reprise des échanges mondiaux en 2024, leur croissance va se poursuivre, y compris dans un contexte de tensions géopolitiques pouvant donner lieu à une généralisation de l’augmentation des droits de douanes. En adaptant ses infrastructures, DHL Express se prépare donc à répondre à cette croissance, en proposant une large diversité de services adaptés aux différentes attentes de nos clients : du plus rapide au moins rapide. Cet investissement en France traduit notre confiance dans l’économie du pays et de l’Europe. »

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France a déclaré : « La France est un pays clé de notre maillage européen. Nous avons massivement investi pour y consolider nos infrastructures : 425 millions d’euros depuis 2018. Nous sommes fiers de cette nouvelle construction, que nous avons voulue optimale en matière de gestion des colis, de confort de travail et de respect de l’environnement. Ce site a la particularité de couvrir l’intégralité de notre offre : de l’international au national, de l’urgent au moins urgent. Il va nous permettre de continuer à offrir un service d’Excellence à nos Clients sur les années à venir, avec la possibilité de l’agrandir sur 1 hectare pour soutenir l'augmentation des flux mondiaux. »

Cédric Fechter Président du Directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : « Chez VINCI Airports, nous saluons l’engagement durable de DHL, leader mondial du transport express, sur la plateforme aéroportuaire Lyon-Saint Exupéry. L’aéroport de Lyon a investi de manière significative dans le développement de CargoPort, sa zone dédiée au fret, afin de créer les capacités nécessaires pour accompagner la croissance de ses partenaires. Ces investissements incluent la construction du nouveau bâtiment DHL, inauguré aujourd’hui, et aussi la création d’un parking avion et d’importants travaux de voiries. Cette nouvelle infrastructure représente un levier stratégique pour le territoire : elle renforce la connectivité logistique et facilite le transport express de marchandises, un maillon essentiel au dynamisme économique local. »