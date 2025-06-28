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Emirates inaugure ses liaisons vers Da Nang et Siem Reap via Bangkok

Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret

Ces deux liaisons sont opérées par les avions long-courriers Boeing 777-300ER d’Emirates

Boeing 777-300ER Emirates

Boeing 777-300ER Emirates

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Emirates étend son réseau en Asie du Sud-Est à 23 destinations avec l’ouverture de deux nouvelles lignes via Bangkok : Da Nang (Vietnam) et Siem Reap (Cambodge).

Les vols inauguraux vers Da Nang le 2 juin et Siem Reap le 3 juin ont été accueillis par des saluts traditionnels au canon à eau, en présence de hauts dignitaires gouvernementaux et de responsables aéroportuaires. Les équipes dirigeantes d’Emirates ont participé aux cérémonies d’inauguration dans chaque destination.

Ces deux liaisons sont opérées par les avions long-courriers Boeing 777-300ER d’Emirates

Nabil Sultan, Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management d’Emirates, a déclaré : "Le lancement de ces deux nouvelles liaisons via Bangkok représente une étape majeure dans le renforcement de la présence d’Emirates en Asie du Sud-Est et réaffirme notre engagement de longue date envers la Thaïlande en tant que point d’entrée stratégique dans la région."

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