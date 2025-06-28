Actualité aéronautique
Emirates inaugure ses liaisons vers Da Nang et Siem Reap via Bangkok
Article publié le 28 juin 2025 par David Dagouret
Ces deux liaisons sont opérées par les avions long-courriers Boeing 777-300ER d’Emirates
Emirates étend son réseau en Asie du Sud-Est à 23 destinations avec l’ouverture de deux nouvelles lignes via Bangkok : Da Nang (Vietnam) et Siem Reap (Cambodge).
Les vols inauguraux vers Da Nang le 2 juin et Siem Reap le 3 juin ont été accueillis par des saluts traditionnels au canon à eau, en présence de hauts dignitaires gouvernementaux et de responsables aéroportuaires. Les équipes dirigeantes d’Emirates ont participé aux cérémonies d’inauguration dans chaque destination.
Ces deux liaisons sont opérées par les avions long-courriers Boeing 777-300ER d’Emirates
Nabil Sultan, Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management d’Emirates, a déclaré : "Le lancement de ces deux nouvelles liaisons via Bangkok représente une étape majeure dans le renforcement de la présence d’Emirates en Asie du Sud-Est et réaffirme notre engagement de longue date envers la Thaïlande en tant que point d’entrée stratégique dans la région."
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